Đồng Nai quy hoạch khu công nghệ số hơn 119 ha tại Long Thành

UBND Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 với khu công nghệ số tập trung tại địa bàn xã Phước An.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 119,35 ha, trong đó phần lập quy hoạch hơn 117 ha. Khu công nghệ số tập trung Long Thành nằm trên địa bàn hai xã An Phước và Bình An (huyện Long Thành cũ), tiếp giáp các khu dân cư hiện hữu và các tuyến đường quy hoạch, trong đó có trục song hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo định hướng, khu công nghệ số tập trung Long Thành sẽ gồm các phân khu chức năng chính như khu sản xuất công nghệ số, khu nghiên cứu - phát triển, khu đào tạo, văn phòng, trung tâm dữ liệu, cùng các khu dịch vụ hỗ trợ, tài chính, lưu trú và tiện ích xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Quy mô lao động dự kiến khoảng 9.500-10.500 người. Khu vực sẽ được tổ chức thành hai nhóm chức năng chính gồm khu hoạt động công nghiệp công nghệ số và khu cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Một góc tỉnh Đồng Nai nhìn từ cửa ngỏ TP HCM. Ảnh: Phước Tuấn

Về chỉ tiêu kỹ thuật, mật độ xây dựng thuần tối đa 40%; tỷ lệ đất cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 21%. Tầng cao công trình tối đa 45 m, các công trình đặc thù có thể cao hơn sẽ được xem xét trong giai đoạn quy hoạch chi tiết.

Quy hoạch cũng yêu cầu bố trí đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, nước, viễn thông, xử lý môi trường và phòng cháy chữa cháy, phù hợp các quy chuẩn hiện hành. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ được xác định trong bước lập đồ án quy hoạch phân khu.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, hướng tới hình thành khu công nghệ số tập trung quy mô lớn tại Long Thành, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng Nai theo hướng công nghệ cao, đồng thời tận dụng lợi thế hạ tầng của khu vực Long Thành.

Theo định hướng, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển công nghiệp công nghệ số theo hướng bền vững, với hạt nhân là Khu công nghệ số tập trung Long Thành. Tỉnh này kỳ vọng hình thành hệ sinh thái công nghệ với các lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và blockchain, đồng thời thu hút ít nhất một tập đoàn công nghệ số hàng đầu thế giới đầu tư.

Về dài hạn, đến năm 2045, Đồng Nai định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số, tiến tới hình thành "hub số" của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, tiếp tục lấy Long Thành làm hạt nhân. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút thêm ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu, đồng thời nâng tỷ lệ doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ lên khoảng 40% trong hệ sinh thái.

Phương Uyên