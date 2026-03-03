Đồng Nai lên phương án di dời 8 hộ dân chêch vênh bên tỉnh lộ

Đồng NaiTrước nguy cơ sạt lở tại khu vực có 8 căn nhà nằm chêch vênh tỉnh lộ 753, cơ quan chức năng đang lên phương án di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thông tin được ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết ngày 3/3. Đơn vị sẽ đề xuất ứng kinh phí hỗ trợ nhằm sớm di dời 8 hộ dân đến nơi an toàn trong thời gian chờ áp giá bồi thường.

Tám hộ dân tại ấp Cây Cầy, xã Tân Lợi sống trong lo lắng suốt hai tháng qua khi đơn vị thi công hạ nền đường sâu gần 10 m, tạo vách đất dốc đứng, gây khó khăn đi lại và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.

Các hộ dân sống cheo leo bên đường tỉnh 753 có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Phước Tuấn

Theo ông Hải, cả 8 căn nhà đều nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 753 kết nối Đồng Xoài với Đồng Nai qua cầu Mã Đà. Trong quá trình thực hiện, việc chỉnh sửa mẫu biểu của dãy thửa đất chưa kịp thời nên dẫn đến tình trạng trên.

Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chỉ đạo kiểm tra, chiều 2/3, Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai và UBND xã Tân Lợi tổ chức kiểm tra thực tế khu vực.

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định phần mở rộng đường từ tim đường ra hai bên 9 m đã được người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng. Khu vực bị ảnh hưởng thuộc hạng mục mái taluy đang thi công.

Khu vực 8 nhà dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Phước Tuấn

Tại buổi làm việc, ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, kiến nghị Ban Quản lý dự án sớm bàn giao bản đồ, trích đo thửa đất thu hồi để địa phương thực hiện các bước thu hồi, giải phóng mặt bằng theo quy định. Ông cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp địa phương có giải pháp đảm bảo đời sống người dân, đặc biệt xử lý các cột điện có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Hiện một số kiến nghị của người dân liên quan việc cải tạo hạ cốt nền đất nông nghiệp và đề xuất xây nhà trên đất nông nghiệp đang được các sở, ngành xem xét theo quy định.

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 753 dài 13 km được UBND tỉnh Bình Phước (cũ), nay thuộc Đồng Nai, triển khai từ năm 2023 với tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu tại ngã tư Sóc Miên (phường Bình Phước) và điểm cuối giao với đường Đồng Phú - Bình Dương.

Phước Tuấn