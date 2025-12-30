Đồng Nai lập quy hoạch đô thị sân bay Long Thành với 5 phân khu

Quy hoạch đô thị Long Thành xác định mô hình đô thị sân bay và thành phố song sinh với TP HCM, chia 5 phân khu chức năng trên diện tích hơn 43.000 ha.

Tại cuộc họp giữa UBND tỉnh Đồng Nai với Sở Xây dựng và các địa phương về tiến độ lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Thành mới đây, tỉnh này cho biết đang hoàn tất Đồ án đến năm 2045 trên cơ sở ý tưởng đoạt giải từ cuộc thi quốc tế về quy hoạch đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận. Quy hoạch xác định phát triển Long Thành theo mô hình đô thị sân bay (Aerotropolis), gắn với thành phố song sinh, kết nối chặt chẽ với TP HCM để hình thành một cực tăng trưởng mới có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Theo định hướng trên, đô thị Long Thành có quy mô hơn 43.000 ha, được chia thành 5 phân khu chức năng. Trong đó, khu trung tâm sân bay đóng vai trò "trái tim" của toàn đô thị, nơi tập trung các dòng vận chuyển hành khách và hàng hóa quy mô lớn. Vùng lõi đô thị, nơi phát triển các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, khách sạn 5 sao và không gian làm việc phục vụ cộng đồng chuyên gia và doanh nhân quốc tế.

Bao quanh là vành đai công nghiệp công nghệ cao, định hướng thu hút các ngành kinh tế mới như bán dẫn, dược phẩm, công nghệ xanh. Khu vực này đóng vai trò tạo việc làm chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của đô thị sân bay trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hình hài các hạng mục sân bay Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn

Khu logistics đa phương thức được bố trí gắn với hệ thống cao tốc, đường sắt và các tuyến vận tải liên vùng, nhằm tối ưu hóa hoạt động trung chuyển hàng hóa giữa sân bay, cảng biển và các trung tâm kinh tế lớn trong vùng Đông Nam Bộ. Phân khu còn lại là vùng du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái, phát triển các không gian dịch vụ, giải trí, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan sông Đồng Nai và các hồ tự nhiên.

Đô thị Long Thành được tổ chức theo mô hình hiện đại, sinh thái, xanh và thông minh, hướng tới vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực. Quy hoạch cũng nghiên cứu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), tận dụng lợi thế của sân bay cùng mạng lưới cao tốc, đường sắt và các tuyến metro trong tương lai nhằm tăng khả năng kết nối vùng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đồ án quy hoạch để sớm tạo cơ sở thu hút đầu tư, đồng thời rà soát các dự án nhỏ, chậm triển khai nhằm tránh phát triển manh mún, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến định hướng dài hạn của đô thị sân bay Long Thành. Sau năm 2030, Long Thành đặt mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại II, với quy mô dân số đến năm 2045 có thể vượt 1,5 triệu người.

Sân bay Long Thành giai đoạn một rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Nhiều hạng mục chính đã hoàn thành; bay kiểm tra, hiệu chuẩn được thực hiện từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Sân bay dự kiến khai thác thương mại giữa năm 2026.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía Nam, Đồng Nai trải qua nhiều giai đoạn phát triển nóng thị trường bất động sản. Nguồn cung thị trường này chủ yếu là đất nền, biệt thự, nhà phố. Thời gian qua, cùng với diễn biến chung của thị trường, thanh khoản nhiều phân khúc khu vực này có xu hướng ảm đạm.

Phương Uyên