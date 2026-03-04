Đồng Nai duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị hơn 2,8 tỷ USD

UBND Đồng Nai vừa duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hiệp Hòa tại phường Trấn Biên, quy mô khoảng 291 ha, tổng vốn đầu tư hơn 72.200 tỷ đồng.

Khu đô thị nằm trên cù lao Hiệp Hòa, trước đây thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa (cũ). Dự án có lợi thế khi được bao bọc bởi hệ thống sông nước, phía Tây Bắc và phía Đông giáp sông Cái, phía Nam giáp sông Đồng Nai, các mặt còn lại tiếp giáp khu dân cư hiện hữu.

Theo quy hoạch, đất ở chiếm khoảng 68 ha, tương đương hơn 23% tổng diện tích, với quy mô dân số dự kiến gần 27.500 người. Cơ cấu sản phẩm gồm nhà liên kế trên diện tích gần 23,8 ha; biệt thự hơn 16,3 ha; chung cư cao tối đa 15 tầng hơn 7,3 ha; nhà ở xã hội 12 ha và khoảng 8,6 ha nhà ở tái định cư, tương đương 954 lô. Phần diện tích còn lại được bố trí cho hạ tầng xã hội, dịch vụ, du lịch, cây xanh, giao thông và mặt nước.

Đường ven sông ở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị phức hợp dịch vụ, mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh và khai thác lợi thế ba mặt giáp sông. Ngoài chức năng ở, khu đô thị tích hợp thương mại, dịch vụ và du lịch, hướng tới hình thành các tuyến phố hoạt động sôi động cả ngày lẫn đêm.

Tháng 9/2024, tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận liên danh 5 doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án, gồm Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc, Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời và Công ty TNHH Đầu tư Biển đẹp Phú Quốc. Đây là liên danh duy nhất đăng ký sau hai lần dự án không có nhà đầu tư tham gia.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 72.200 tỷ đồng (hơn 2,8 tỷ USD), trong đó vốn góp của liên danh hơn 10.800 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 16.700 tỷ. Dự án dự kiến triển khai trong 12 năm, chia làm 6 giai đoạn kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cù lao Phố rộng khoảng 640 ha, thuộc phường Trấn Biên, được bao bọc bởi hai nhánh sông Đồng Nai và kết nối với khu vực xung quanh qua các cầu Hiệp Hòa, Bửu Hòa cùng các trục đường chính. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của khu vực này, bổ sung nguồn cung nhà ở và không gian dịch vụ quy mô lớn cho đô thị Biên Hòa.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía Nam, Đồng Nai trải qua nhiều giai đoạn phát triển nóng của thị trường bất động sản. Nguồn cung chủ yếu của thị trường là loại hình đất nền, biệt thự, nhà phố.

Phương Uyên