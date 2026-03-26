Đồng Nai dự kiến đấu giá gần 4.430 ha đất trong năm nay

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2026, với tổng cộng 107 khu đất, diện tích gần 4.430 ha.

Trong số này, 7 khu đất với hơn 184 ha là dự án chuyển tiếp từ năm 2025, sẽ tiếp tục hoàn tất thủ tục giao đất hoặc đấu giá. 73 khu đất khoảng 324 ha được tỉnh ưu tiên tổ chức đấu giá để tạo nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, 5 khu đất rộng 832 ha sẽ sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đưa ra đấu giá trong quý III-2026.

Đặc biệt, 2 khu đất thuộc phạm vi Cảng hàng không quốc tế Long Thành, diện tích gần 90 ha, sẽ đấu giá và nộp về ngân sách Trung ương. Bên cạnh đó, 20 khu đất gần 3.000 ha đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện tham gia đấu giá năm nay.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương để hoàn tất các thủ tục liên quan. Các đơn vị cũng chịu trách nhiệm xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thẩm định hồ sơ và giám sát toàn bộ quá trình.

Thị trường nhà đất tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Tỉnh yêu cầu việc đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, tránh tình trạng lợi dụng đấu giá để trục lợi hay gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Các khu đất đưa ra đấu giá phải đảm bảo đủ điều kiện theo Luật Đất đai; thông tin về vị trí, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, đối tượng tham gia và các nghĩa vụ tài chính liên quan cần được công khai đầy đủ.

Mục tiêu của kế hoạch đấu giá là khai thác hiệu quả quỹ đất, đưa đất vào sử dụng kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đây là nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng, hoàn thiện hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía Nam, Đồng Nai từng trải qua nhiều giai đoạn phát triển nóng của thị trường bất động sản, với nguồn cung chủ yếu là đất nền, biệt thự và nhà phố. Sau khi sáp nhập một số đơn vị hành chính, tỉnh mở rộng địa giới và nâng quy mô đô thị, trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics trọng điểm của khu vực.

Mới đây, Chính phủ đã duyệt chủ trương nâng cấp Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra cơ hội lớn cho phát triển hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp, đô thị mới và dự án bất động sản, góp phần hình thành một đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững.

