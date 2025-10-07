Đồng Nai đấu giá khu đất 106 ha trên núi Chứa Chan với 2.678 tỷ đồng

Khu đất rộng 106 ha tại núi Chứa Chan được Đồng Nai đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất 50 năm để làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với giá khởi điểm 2.678 tỷ đồng.

Ngày 7/10, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thuộc Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (ở xã Xuân Lộc). Trong đó, 92,5 ha là đất thương mại, dịch vụ được đưa ra đấu giá; phần còn lại là đất giao thông không đấu giá.

Theo đó, khu đất bán đấu giá có diện tích hơn 106 ha, phía bắc giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối Khu du lịch núi Chứa Chan hiện hữu thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía tây giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (theo quy hoạch) và các tuyến đường kết nối đường ĐT 763.

Trong đó phía đông giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối với tuyến đường ĐT 766 thông qua các tuyến đường mòn leo núi; phía đông nam giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (hiện hữu).

Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 50 năm. Với phần đất giao thông, nhà đầu tư phải xây dựng tuyến đường kết nối bên ngoài theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý. Thời gian thực hiện dự án trong 7 năm kể từ thời điểm phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Dịch vụ bay dù lượn trên núi Chứa Chan. Ảnh: Nguyễn An

Đầu tháng 10, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cho khu chức năng trên đỉnh núi Chứa Chan, với quy mô 250 ha.

Theo quy hoạch, toàn bộ khu vực núi Chứa Chan sẽ được phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh lớn của tỉnh, gắn với bảo tồn thiên nhiên và dịch vụ du lịch bền vững. Đây cũng là bước cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - du lịch của Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đồng bộ với quy hoạch tổng thể bảo tồn, phục hồi danh thắng núi Chứa Chan được phê duyệt đầu tháng 3/2025. Cơ cấu không gian quy hoạch gồm 2 tiểu khu rộng 143 ha tập trung bảo tồn rừng phòng hộ, di tích, công trình tôn giáo và giữ nguyên hệ sinh thái tự nhiên và 106 ha dành cho phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại; đồng thời bố trí công trình ngắm cảnh, lưu trú cao cấp. Trong đó, chiều cao công trình tối đa 9 tầng, có từ 3 đến 5 tầng hầm. Dự kiến ngày thường sẽ đón khoảng 800-1.000 khách, cao điểm lên đến 9.000-10.000 khách.

Phước Tuấn