Đồng Nai đạt chuẩn đô thị lên thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Xây dựng công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I giúp tỉnh này hội đủ điều kiện 7/7 để lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định được Bộ trưởng Trần Hồng Minh ký ngày 16/4, áp dụng trên toàn bộ diện tích hiện hữu của tỉnh với 95 đơn vị hành chính cấp xã, rộng khoảng 12.700 km2, dân số 4,5 triệu người.

Theo Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng, Đồng Nai giữ vai trò cửa ngõ kết nối liên vùng, liên quốc gia và quốc tế; có quy mô GRDP thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, đồng thời là trung tâm công nghiệp, xuất khẩu và logistics quan trọng.

Dự án đô thị khu vực tỉnh Đồng Nai, tháng 4/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Địa phương cũng sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành, mạng lưới cao tốc, quốc lộ, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và các tuyến vành đai liên vùng, tạo dư địa trở thành trung tâm kết nối kinh tế, logistics và giao thương quốc tế của khu vực phía Nam.

Với quyết định trên, Đồng Nai đã đáp ứng đầy đủ 7 tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng trong quy hoạch; tiêu chí đô thị loại I; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, sáng 12/4, Quốc hội thống nhất điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, bổ sung nội dung dự thảo nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Dự kiến trong đợt 2 kỳ họp, từ ngày 20 đến 23/4, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua nghị quyết này.

Đồng Nai hiện là một trong những cực tăng trưởng năng động của vùng Đông Nam Bộ, giữ vai trò kết nối TP HCM với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 9,63%, vượt 1,13% chỉ tiêu Chính phủ giao; quy mô theo giá hiện hành đạt gần 678.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 150,86 triệu đồng.

Địa phương có 89 khu công nghiệp được quy hoạch, thu hút gần 2.300 dự án từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký hơn 44 tỷ USD.

Hiện cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Phước Tuấn