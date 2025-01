Đồng Nai có tân Giám đốc công an

Đại tá Nguyễn Đức Hải, 48 tuổi, Giám đốc Công an Quảng Trị, được điều động giữ chức Giám đốc Công an Đồng Nai thay ông Nguyễn Hồng Phong.

Quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Đức Hải làm Giám đốc Công an Đồng Nai được công bố chiều 4/1. Người tiền nhiệm là đại tá Nguyễn Hồng Phong đã được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Đức Hải được lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định, chiều 4/1. Ảnh: Thái Hà

Tân Giám đốc Công an Đồng Nai quê Nghệ An. Trước khi làm Giám đốc Công an Quảng Trị, ông từng làm Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai rồi Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đại tá Nguyễn Đức Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền địa phương và của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, để cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công an Đồng Nai hiện có 4 Phó giám đốc là đại tá Trần Tiến Đạt, đại tá Trần Anh Sơn, đại tá Nguyễn Mạnh Toàn và thượng tá Lê Mạnh Hùng.

Phước Tuấn