Đồng Nai có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Út, 56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Võ Tấn Đức.

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Út thay vị trí ông Võ Tấn Đức đã được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch tỉnh.

Trước đó, Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn (trái) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út. Ảnh: Phước Tuấn

Tân Phó bí thư Đồng Nai quê huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ (nay Tây Ninh), trình độ thạc sĩ Kinh tế. Ông Út kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Long An cũ như: Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó bí thư Tỉnh ủy Long An.

Sau khi Long An sáp nhập vào Tây Ninh, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mới.

Tỉnh Đồng Nai mới sau khi sáp nhập với Bình Phước rộng hơn 12.700 km2, xếp thứ 9 cả nước, dân số hơn 4,5 triệu người, đứng thứ năm trong các tỉnh thành. Tỉnh có 95 xã, phường, trung tâm hành chính tại phường Trấn Biên (TP Biên Hòa cũ).

Nhiệm kỳ tới, Đồng Nai đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP (theo giá hiện hành) đạt trên 1.200.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng; thu ngân sách tăng 10-12% mỗi năm.

Phước Tuấn