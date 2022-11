Đồng minh 'Trump của Brazil' đòi hủy kết quả bầu tổng thống

Đảng của Tổng thống Brazil Bolsonaro muốn hủy kết quả từ khoảng 280.000 máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 10 với cáo buộc có trục trặc kỹ thuật.

"Chúng tôi yêu cầu vô hiệu hóa các phiếu bầu tương ứng với các máy bỏ phiếu điện tử đã được xác nhận là có vấn đề", đảng Tự do của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết trong đơn khiếu nại lên Tòa Thượng thẩm Bầu cử (TSE) ngày 22/11.

Lãnh đạo đảng Tự do Valdemar Costa Neto và công ty kiểm toán do đảng này thuê nói rằng họ phát hiện khoảng 280.000 máy bỏ phiếu, mẫu triển khai từ trước năm 2020, không có số nhận dạng trong phần nhật ký hoạt động. Con số này tương đương 59% tổng số máy bỏ phiếu được sử dụng trong vòng đối đầu ngày 30/10 giữa ông Bolsonaro và đối thủ cựu tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Theo đảng Tự do, các mẫu hòm phiếu gặp "trục trặc" có thể "làm ảnh hưởng đến tính minh bạch của cuộc bầu cử tổng thống". Costa Neto nói báo cáo của công ty kiểm toán "không thể hiện quan điểm" của đảng, chỉ dựa vào kết quả làm việc từ "các chuyên gia kỹ thuật trong an ninh dữ liệu".

Chủ tịch TSE Alexander de Moraes phản hồi đơn kiện, yêu cầu nguyên đơn phải trình báo cáo kiểm tra đầy đủ cho cả hai vòng bỏ phiếu, gồm vòng đối đầu ngày 30/10 và vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 2/10, trong 24 giờ hoặc ông sẽ bác đơn kiện. Tại cuộc bỏ phiếu hôm 2/10, đảng Tự do là bên giành được nhiều ghế nhất ở cả Thượng viện và Hạ viện.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu tại Cung điện Alvorada, thủ đô Brasilia, ngày 1/11. Ảnh: Reuters.

Ông Bolsonaro, 67 tuổi, thất bại trong vòng đối đầu trước đối thủ Lula với khoảng cách sít sao nhất trong lịch sử Brazil hiện đại, chưa đến 2 điểm phần trăm. Ông Bolsonaro nhận được 49,1% phiếu bầu trong khi ông Lula nhận được 50,1%.

"Sự trục trặc khiến các phiếu bầu của cử tri không được xác thực. Điều này không có nghĩa là có gian lận, nhưng không có gì chắc chắn các hòm phiếu đáng tin cậy", Marcelo Bessa, luật sư của đảng Tự do, trả lời báo giới ở Brasilia.

Theo Bessa, trên các mẫu hòm phiếu cũ hơn, ông Lula có lợi thế gần 5 điểm phần trăm. Nếu số phiếu được đề cập bị vô hiệu, đảng Tự do cho biết ông Bolsonaro sẽ tái đắc cử, với tỷ lệ "51,05% phiếu bầu hợp lệ so với 48,95% của ông Lula".

Diego Aranha, phó giáo sư về an ninh hệ thống tại Đại học Aarhus ở Đan Mạch, người đã tham gia các cuộc kiểm tra an ninh chính thức của hệ thống bầu cử Brazil, cho rằng vấn đề mà đảng Tự do chỉ ra "không làm giảm độ tin cậy hoặc uy tín của cuộc bầu cử". "Điểm mấu chốt đảm bảo tính chính xác là chữ ký điện tử được liên kết với mỗi máy bỏ phiếu", ông nói.

Aranha cho biết mặc dù các máy không có số nhận dạng trong phần nhật ký hoạt động, những số đó vẫn xuất hiện trên biên lai hiển thị tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng viên.

Một máy bỏ phiếu điện tử được chuẩn bị để sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil ở thủ đô Brasilia, ngày 29/8. Ảnh: Reuters.

Gleisi Hoffmann, chủ tịch đảng Công nhân của ông Lula, mô tả việc khiếu nại kết quả bầu cử của ông Bolsonaro là "xảo quyệt". "Không cần thêm sự trì hoãn, vô trách nhiệm, xúc phạm đến thể chế và nền dân chủ nữa", bà viết trên Twitter. "Cuộc bầu cử đã được định đoạt bằng lá phiếu và Brazil cần hòa bình để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn".

Đảng Dân chủ Xã hội Brazil, đối thủ của đảng Công nhân, cho rằng động thái của đảng Tự do là "vô nghĩa", sẽ bị bác bỏ "bởi các thể chế, cộng đồng quốc tế và xã hội Brazil".

Tổng thống Bolsonaro chủ yếu im lặng từ khi thất bại trong cuộc bầu cử. Ông không thừa nhận thất cử nhưng cho phép chuyển giao quyền lực. Nhà lãnh đạo cực hữu có đề cập "cảm giác bất công" của người ủng hộ ông, một số vẫn tiếp tục biểu tình trước các doanh trại quân đội, kêu gọi lực lượng này phản đối kết quả bầu cử.

Đảng Công nhân hôm 1/11 thông báo Phó tổng thống đắc cử Geraldo Alckmin sẽ dẫn dắt quá trình chuyển đổi, bắt đầu vào 3/11. Ông Lula, 77 tuổi, từng là tổng thống Brazil từ năm 2003 đến 2010, sẽ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ ba vào ngày 1/1/2023.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, AP)