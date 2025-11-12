Đồng minh của ông Zelensky bị cáo buộc liên quan vụ tham nhũng 100 triệu USD

Các nhà điều tra Ukraine cáo buộc Mindich, đồng minh chủ chốt của ông Zelensky, lợi dụng quan hệ với Tổng thống để âm mưu tham nhũng 100 triệu USD.

"Timur Mindich đã kiểm soát quá trình tích lũy, phân phối và hợp pháp hóa số tiền thu được bằng các phương thức phạm pháp trong lĩnh vực năng lượng ở Ukraine", công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Chuyên trách chống Tham nhũng Ukraine (SAPO) cho biết hôm 11/11.

Mindich đồng sở hữu công ty sản xuất truyền thông Kvartal 95 do Tổng thống Volodymyr Zelensky sáng lập. Ông Zelensky từng là diễn viên hài nổi tiếng trước khi tranh cử.

Theo công tố viên, nghi phạm đã lợi dụng "quan hệ mật thiết với Tổng thống" để thực hiện các hành vi phạm tội. SAPO cũng cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng trong 4 năm, đã nhận "những khoản lợi cá nhân" từ Mindich để tạo điều kiện cho ông này kiểm soát dòng tiền trong lĩnh vực năng lượng.

Timur Mindich, đồng minh chủ chốt của Tổng thống Zelensky. Ảnh: Kyiv Independent

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) hôm 10/11 cho biết đã phát hiện âm mưu tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng liên quan 100 triệu USD tiền rửa. 5 người đã bị bắt và 7 người khác đối mặt với nhiều cáo buộc.

NABU đã tiến hành hàng loạt đợt khám xét sau cuộc điều tra kéo dài 15 tháng trong lĩnh vực năng lượng. Oleksandr Abakumov, trưởng nhóm điều tra của NABU, cho biết Mindich đã rời khỏi Ukraine trước khi các cuộc khám xét diễn ra.

Hạ tầng năng lượng Ukraine đang liên tục hứng chịu các cuộc tập kích của Nga và nước này đang đối mặt nguy cơ thiếu điện trầm trọng. Những cáo buộc tham nhũng trong ngành năng lượng đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mới trong công chúng.

Xóa bỏ nạn tham nhũng có hệ thống là một trong những yêu cầu hàng đầu để Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Zelensky hồi tháng 7 ký thông qua đạo luật thu hồi quyền tự chủ của NABU và SAPO, đặt hai cơ quan vào tầm kiểm soát của chính phủ. Quyết định này vấp phản ứng dữ dội từ người dân Ukraine và EU, dẫn tới các cuộc biểu tình lớn trong nước. Ông Zelensky sau đó thu hồi đạo luật.

Tổng thống Ukraine hôm 10/11 bày tỏ ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng, khẳng định đây là hoạt động "rất cần thiết" và "trừng phạt là điều không thể tránh khỏi".

Huyền Lê (Theo AFP)