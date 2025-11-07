Đồng minh của ông Trump tranh cử thống đốc New York

Nghị sĩ Stefanik, đồng minh của Tổng thống Trump tại Hạ viện, tuyên bố tranh cử thống đốc New York.

"Tôi tranh cử thống đốc để mang đến một thế hệ lãnh đạo mới cho Albany, nhằm giúp New York trở thành nơi có chi phí sinh hoạt hợp lý và an toàn cho các gia đình trên khắp bang vĩ đại này của chúng ta", hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik thông báo hôm nay, nhắc đến thành phố thủ phủ.

Bà Stefanik đăng video khởi động chiến dịch dài hai phút rưỡi lên YouTube, chỉ trích thống đốc đương nhiệm Kathy Hochul, đảng Dân chủ, là "thống đốc tệ nhất Mỹ" và New York là bang có chi phí sinh hoạt cao nhất đất nước.

Video mô tả New York đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt, khẳng định Stefanik sẽ khắc phục "thảm họa" mà bà Hochul để lại và khôi phục "vị thế vĩ đại" của New York.

Bà Hochul đáp trả, cho rằng bà Stefanik ra tranh cử "để dâng New York cho Tổng thống Donald Trump và khiến chi phí sinh hoạt tại bang cao hơn nữa".

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Xin gửi 'đồng minh thân cận' của Tổng thống Trump: cứ tranh cử đi, tôi sẵn sàng đối đầu", bà Hochul viết trên mạng xã hội.

Bà Elise Stefanik phát biểu tại New York City, bang New York, ngày 3/3. Ảnh: AFP

Stefanik được bầu vào Hạ viện năm 2014 ở tuổi 30, là nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất tại cơ quan lập pháp này. Bà là một trong 7 hạ nghị sĩ Cộng hòa đại diện New York, 19 nghị sĩ còn lại của bang thuộc đảng Dân chủ.

Stefanik ban đầu giữ quan điểm ôn hòa, sau đó trở thành đồng minh của Tổng thống Trump. Nữ nghị sĩ từng bênh vực Tổng thống Trump khi ông bị luận tội lần đầu tiên năm 2019. Ông chủ Nhà Trắng hồi tháng 1 đề cử Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhưng sau đó rút lại, nhằm duy trì thế đa số sít sao của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Chiến dịch của bà Stefanik đang có những lợi thế như độ nhận diện cao, khả năng gây quỹ mạnh mẽ và mối quan hệ thân thiết với ông chủ Nhà Trắng. Stefanik cho biết gần 75% lãnh đạo Cộng hòa cấp hạt ở New York đã ủng hộ bà tranh cử.

Cục diện cuộc đua nội bộ đảng Cộng hòa vẫn chưa rõ ràng. Hạ nghị sĩ Mike Lawler từng cân nhắc tranh cử và được xem là ứng viên tiềm năng. Về phía đảng Dân chủ, thống đốc Hochul dự kiến đối mặt với sự cạnh tranh từ cấp phó Antonio Delgado.

Theo giới quan sát, cơ hội để bất cứ ứng viên Cộng hòa nào đắc cử thống đốc New York đều rất mong manh, bởi đây là bang thiên về đảng Dân chủ.

Như Tâm (theo AP, NBC News)