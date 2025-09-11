Đồng minh của ông Trump bị bắn chết giữa trường học

MỹNhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, đồng minh quan trọng của Tổng thống Trump, bị bắn chết khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley.

Tiếng súng vang lên vào khoảng 12h20 (23h20 giờ Hà Nội) ngày 10/9, khi Charlie Kirk, đang phát biểu trước đám đông trong khuôn viên Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah. Kirk, 31 tuổi, đưa tay lên cổ rồi ngã khỏi ghế.

"Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, đã qua đời. Không ai thấu hiểu và gắn bó với giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Cậu ấy được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội và gửi lời chia buồn đến gia đình Kirk. Ông ra lệnh treo cờ rủ tại Mỹ cho đến 18h ngày 14/9 để tưởng nhớ Kirk.

Nhà hoạt động bảo thủ Mỹ bị bắn chết giữa trường học Khoảnh khắc Charlie Kirk trúng đạn. Video: X/IAmyLeigh

Giới chức nhận định nghi phạm khả năng khai hỏa từ mái nhà và ước tính sự kiện tại Đại học Utah Valley có khoảng 3.000 người tham dự. Phát ngôn viên Đại học Utah Valley cho biết thủ phạm bắn Kirk vẫn đang lẩn trốn.

"Đây là ngày đen tối với bang chúng ta, một ngày đau buồn cho cả đất nước", Thống đốc Utah Spencer Cox phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, thêm rằng họ đang thẩm vấn một người khả nghi. "Tôi muốn nêu rõ rằng đây là một vụ ám sát mang động cơ chính trị".

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk phát biểu tại Đại học Arizona, Tucson tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Cựu nghị sĩ Utah Jason Chaffetz kể lại với Fox News rằng Kirk bị bắn khi đang hỏi đáp với khán giả.

"Câu hỏi đầu tiên là về tôn giáo. Kirk trả lời trong 15-20 phút. Câu thứ hai, khá đáng chú ý, liên quan những kẻ xả súng chuyển giới, các vụ xả súng hàng loạt và rồi tiếng súng vang lên", Chaffetz nói. "Kirk gục ngã ngay sau đó. Mọi người la hét và bỏ chạy".

Sophie Anderson, 45 tuổi, đứng cách sân khấu khoảng 100 m. "Cậu ấy bị bắn vào cổ, máu chảy lênh láng", Anderson mô tả.

Lực lượng hành pháp phong tỏa khu vực Charlie Kirk bị bắn. Ảnh: AP

Kirk có khoảng 5,3 triệu người theo dõi trên X, là phát thanh viên trong chương trình nổi tiếng mang tên mình The Charlie Kirk Show. Anh gần đây còn đồng dẫn chương trình Fox & Friends trên kênh Fox News.

Kirk cùng Turning Point USA, tổ chức thanh niên bảo thủ lớn nhất Mỹ do anh thành lập, có ảnh hưởng đáng kể đến chính trường Mỹ. Nhà hoạt động này góp phần giúp ông Trump có thêm sự ủng hộ từ nhóm cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử năm 2024, một yếu tố quan trọng đưa ông trở lại Nhà Trắng.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)