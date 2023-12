Các sản phẩm máy in laser màu của Brother cho màu sắc rõ nét, tốc độ in 26 trang một phút, được bán tại Việt Nam trong tháng 12.

Theo đại diện Brother, một chiếc máy in có màu sắc chân thực, đảm bảo độ chính xác của thiết kế gốc hay hình ảnh nguyên bản sẽ là yêu cầu quan trọng khi quyết định đầu tư thiết bị. Do đó, hãng ra mắt dòng sản phẩm máy in màu mới với công nghệ màu hiện đại cùng hiệu suất vận hành mạnh mẽ.

Dòng sản phẩm Brother bao gồm máy in laser màu đơn năng HL-L3240CDW, HL-L3280CDW và máy đa chức năng DCP-L3560CDW, MFC-L3760CDW, MFC-L8340CDW, ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12.

Dòng máy in laser màu của Brother mang đến trải nghiệm màu sắc chân thực, chi tiết trong từng bản in. Ảnh: Brother Việt Nam

Màu in sắc nét

Trọng tâm của dòng sản phẩm máy in laser màu mới với công nghệ LED giúp mô phỏng chân thật bản in. Dù in ảnh chụp, báo cáo gồm nhiều biểu đồ hay bảng vẽ kỹ thuật siêu chi tiết... dòng máy in laser màu mới của Brother sẽ đem đến bản in có chất lượng sắc nét với dải màu mượt mà, tự nhiên.

Tài liệu in ấn được đảm bảo độ chính xác như thiết lập trên máy tính, giảm thiểu tối đa việc phải kiểm tra chất lượng màu sắc hay in lại nhiều lần. Đây là giải pháp Brother thiết kế riêng cho doanh nghiệp có văn phòng và quy trình làm việc hiện đại, giúp đem đến trải nghiệm màu sắc sống động như thật.

Tốc độ in lên đến 26 trang một phút

Sản phẩm được cải thiện hoàn toàn về tốc độ in, tất cả tài liệu màu và trắng đen đều có thể in với tốc độ đến 26 trang một phút đối với các model tiêu chuẩn và 30 trang một phút đối với model cấu hình cao nhất. Mọi yêu cầu in nhanh đều có thể được đáp ứng dễ dàng và giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất trong từng giai đoạn công việc.

Hộp mực in dung lượng lớn của Brother giảm tỷ lệ phải thay thế thường xuyên. Ảnh: Brother Việt Nam

Bên cạnh ưu điểm về tốc độ in, dòng máy in laser mới của Brother còn tối ưu hiệu suất. Công suất in có thể lên đến 50.000 trang một tháng, đáp ứng nhu cầu in ấn số lượng lớn với công suất vượt trội, vận hành mạnh mẽ và bền bỉ. Các lựa chọn về hộp mực cũng đa dạng hơn, đem tới nhiều lựa chọn cho người dùng, ngoài hộp mực tiêu chuẩn in 1.500 trang trắng đen, còn có lựa chọn hộp mực dung lượng cực cao in được lên đến 4.500 trang trắng đen hoặc 4.000 trang màu.

Kết nối Wi-Fi hai băng tần

Wi-Fi hai băng tần (2,4 GHz và 5 GHz) của Brother mang lại trải nghiệm kết nối nhanh chóng giúp kết nối máy in với người dùng. Song song đó, doanh nghiệp có thể in và scan tài liệu bằng ứng dụng Brother Mobile Connect. Các ứng dụng trực quan như Brother Apps và WebConnect cũng giúp cho quy trình in scan được liền mạch, chuyên nghiệp hơn.

Chức năng Secure Print cũng giúp bảo mật cho tài liệu, đảm quá trình in ấn không bị rò rỉ thông tin quan trọng.

Tiết kiệm giấy và vận hành êm ái

Công nghệ in ấn hiện đại cho phép in hai mặt tự động, giảm lãng phí giấy và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tiết kiệm giấy. Dòng máy in laser màu mới của Brother có thể điều chỉnh chế độ Quite Mode giúp in ấn không gây ra tiếng ồn.

Thảo Vân