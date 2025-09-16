Động lực tăng trưởng của Salacia Villas tại trung tâm thương cảng TP HCM

Tọa lạc tại Phú Mỹ (nay là phường Tân Thành, TP HCM), Salacia Villas hưởng lợi từ vị thế cửa ngõ cảng biển quốc tế và làn sóng đầu tư dịch chuyển vào khu vực.

Từ trung tâm công nghiệp - cảng biển, Phú Mỹ đang phát triển thành đô thị cảng quốc tế, giữ vai trò kết nối thương mại khu vực Đông Nam Á. Vị thế này được củng cố bởi hệ thống hạ tầng đồng bộ và khả năng kết nối đa phương thức.

Hạ tầng và sáp nhập vào siêu đô thị TP HCM

Về đường bộ, khu vực thụ hưởng loạt tuyến cao tốc trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Long Thành - Dầu Giây, Long Thành - Hồ Tràm, cùng quốc lộ 51 và Vành đai 4. Về hàng không, sân bay quốc tế Long Thành (dự kiến khai thác giai đoạn một năm 2026) sẽ là cửa ngõ giao thương toàn cầu. Về đường thủy, cụm Cái Mép - Thị Vải là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, nằm trong nhóm 19 cảng nước sâu lớn nhất thế giới, cho phép hàng hóa đi thẳng tới Mỹ và châu Âu mà không cần trung chuyển.

Phối cảnh dự án Salacia Villas. Ảnh: VinaLiving

Phú Mỹ vì thế được đánh giá có tiềm năng trở thành trung tâm cảng biển quốc tế tích hợp công nghiệp, logistics và đô thị dịch vụ. Khu vực cũng đang thu hút dòng vốn FDI, doanh nghiệp đa quốc gia, chuyên gia quốc tế, giới doanh nhân và lực lượng lao động trình độ cao.

Song song đó, việc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đề xuất phát triển khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô 3.764 ha làm rõ hơn tầm nhìn hình thành một hệ sinh thái dịch vụ - công nghiệp - đô thị TOD gắn với cảng biển. Chiến lược này tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng.

Salacia Villas hưởng lợi từ vị trí lõi hạ tầng

Salacia Villas nằm trong khu tái định cư đã quy hoạch bài bản tại trung tâm Phú Mỹ, kết nối thuận tiện tới các đầu mối giao thông trọng điểm. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển 5-10 phút đến nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao (nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) và nút giao Võ Văn Kiệt (nối vào cao tốc Long Thành - Hồ Tràm); 15 phút tới cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải; 30 phút tới sân bay quốc tế Long Thành và khoảng 60-70 phút tới trung tâm TP HCM.

Dự án do VinaLiving - thương hiệu bất động sản cao cấp thuộc tập đoàn VinaCapital phát triển, quy hoạch theo mô hình bán compound khép kín, định hướng "resort lifestyle" - nghỉ dưỡng tại nhà. Trên quỹ đất 7,2 ha, chỉ 35% diện tích dành cho xây dựng nhà ở, phần còn lại là mảng xanh đa tầng. Dự án cũng có hệ tiện ích đa dạng với những khu vườn thiền, sân yoga, đường dạo bộ, gym, spa, sân thể thao đa năng, pickleball, bóng rổ, tổ hợp phong cách sống tích hợp nhà hàng, BBQ ngoài trời, phòng chiếu phim, khu vui chơi trẻ em...

Dự án có 333 biệt thự giới hạn với bốn dòng sản phẩm: Town Villa (85 m2), Deluxe Villa (110-112 m2), Garden Villa (126-196 m2) và Grand Villa (297-412 m2). Town Villa có giá dự kiến từ 4,8 tỷ đồng. Mỗi căn có sổ hồng riêng.

Không gian bên trong căn villa. Ảnh: VinaLiving

Hiện Phú Mỹ có hàng nghìn chuyên gia làm việc tại 10 khu công nghiệp và cụm cảng quốc tế, trong khi nguồn cung biệt thự compound cao cấp chưa có nhiều. Sự chênh lệch cung - cầu tạo lợi thế kép cho Salacia Villas: vừa mang lại không gian sống cho cộng đồng chuyên gia, vừa mở ra cơ hội khai thác cho thuê.

Chủ đầu tư áp dụng nhiều phương án thanh toán linh hoạt dành cho khách hàng với các nhu cầu khả năng tài chính khác nhau, Khách hàng có thể trả 30% đợt một và 0 đồng trong 36 tháng tiếp theo; chiết khấu 7% tương đương lãi vay cho khách dùng đòn bẩy tài chính; hoặc trải đều thanh toán trong 36 tháng.

Với vị trí trung tâm thương cảng, quỹ đất giới hạn, hệ tiện ích đồng bộ và pháp lý, Salacia Villas được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản khu Đông TP HCM mở rộng. Dự án cũng hướng đến trở thành điểm phục vụ nhu cầu sống, làm việc, đầu tư và tận hưởng.

Hoài Phương