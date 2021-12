Động lực của bất động sản khu vực phía Đông Quảng Nam

Quảng NamNhiều dự án quy mô thuộc khu vực Chu Lai - Núi Thành đang trong quá trình triển khai hứa hẹn thu hút nhà đầu tư.

Trong bối cảnh giá địa ốc một số khu vực trung tâm, thành phố lớn luôn tăng thì một số thị trường mới với mức giá vừa túi tiền, nằm ở tâm điểm của trục phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai gần với định hướng quy hoạch rõ ràng cũng được giới đầu tư lựa chọn.

Tại Quảng Nam, nhiều dự án quy mô thuộc khu vực Chu Lai - Núi Thành đang trong quá trình triển khai hứa hẹn thu hút nhà đầu tư. Trong số đó, khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa City là một trong những dự án đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thiện các tiện ích 5 sao tại Núi Thành.

Toàn cảnh dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa. Ảnh: Chu Lai Land

"Dự án hướng đến đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân. Đó là lý do vì sao dù ra mắt trong bối cảnh dịch bệnh nhưng dự án vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Là một trong số các dự án bất động sản của khu vực vùng Đông Quảng Nam, Vịnh An Hòa City có vị trí chiến lược khi tiếp giáp 3,5 km mặt Vịnh An Hòa và Quốc lộ 1A, cạnh tuyến đường ven biển Võ Chí Công với 6 làn xe, nối từ sân bay Chu Lai về Hội An – Đà Nẵng.

Các tuyến đường nội khu dự án đã hoàn thiện. Ảnh: Chu Lai Land

Dự kiến khi tuyến đường này hoàn thiện sẽ kết nối hàng loạt khu công nghiệp, cảng biển, khu đô thị, thu hút một lượng lớn chuyên gia và nhân lực lao động đến sinh sống, làm việc.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra đề xuất nâng cấp sân bay Chu Lai thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn năm 2030, với công suất 5 triệu hành khách một năm. Khi đó, Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, vốn cách sân bay Chu Lai 8 km sẽ trở thành tâm điểm kết nối đáp ứng mọi nhu cầu về nhà ở, văn phòng, thương mại, du lịch tại khu vực.

Hệ thống công viên đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Chu Lai Land

Là một trong số dự án có lợi thế lớn trong vùng đông Quảng Nam, Vịnh An Hòa City hiện được chào bán với mức giá hợp lý, phù hợp với ngân sách của nhiều nhà đầu tư. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong tương lai, khi thị trấn Núi Thành được công nhận là chuẩn đô thị loại 4.

Bên cạnh tính thanh khoản cao, việc đảm bảo quyền lợi cho khách hàng bằng thủ tục hồ sơ pháp lý đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật là một trong những yếu tố chủ đầu tư dự án rất chú trọng.

Thu Hương