Động lực cho thị trường bất động sản Bãi Cháy

Quảng NinhĐà tăng trưởng khách du lịch và kinh tế đêm tạo thêm dư địa cho các mô hình đô thị - du lịch tại Bãi Cháy, trong đó có dự án tích hợp quy mô lớn ở trung tâm như Sun Elite City.

Theo báo cáo năm 2024 Outbox - Vietnam Monthly Travel Tracking, du lịch biển là loại hình du lịch được người Việt ưa chuộng nhờ cảnh quan nguyên sơ, nét văn hóa bản địa và ẩm thực đặc sắc. Các chuyên gia nhận định, xu hướng này góp phần thúc đẩy các đô thị ven biển phát triển theo mô hình tích hợp, kết hợp ở, lưu trú, thương mại - dịch vụ và không gian công cộng, tận dụng lợi thế vị trí và chu kỳ khai thác quanh năm.

Khách du lịch check-in tại công viên giải trí Sun World Hạ Long. Ảnh: Ánh Dương

Nửa đầu năm, các địa phương phát triển du lịch biển đảo ở miền Bắc ghi nhận lượng khách tăng trưởng cả nội địa lẫn quốc tế như Hải Phòng (hơn 3,8 triệu lượt khách trong đó hơn 2 triệu lượt tới Cát Bà), Thanh Hóa (hơn 10 triệu lượt, chủ yếu tới Sầm Sơn).

Riêng Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm, tỉnh ghi nhận khoảng 12,1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước 16.500 tỷ đồng; quý III đặt mục tiêu thêm 5,45 triệu lượt. Trong đó, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón khoảng 70 chuyến tàu biển nửa đầu năm, với gần 90.000 lượt khách quốc tế, bổ sung sự đa dạng về nhóm khách.

Là một trong những điểm đến thu hút tại Quảng Ninh, ngoài bãi tắm và điểm tham quan ban ngày, Bãi Cháy còn sở hữu trục quảng trường với các sự kiện bắn pháo hoa định kỳ, chợ đêm và hoạt động biểu diễn đường phố tạo nhịp sống ban đêm. Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Bãi Cháy đón trên 300.000 lượt du khách. Sự kiện Carnaval Hạ Long 2025 diễn ra vào hè vừa qua thu hút hơn 20.000 người xem trực tiếp và khoảng 300.000 người theo dõi qua màn hình LED tại khu du lịch Bãi Cháy. Việc tổ chức loạt sự kiện giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và là tiền đề cho mô hình đô thị - du lịch quy mô lớn ở khu trung tâm.

Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy trong năm 2024, tỷ lệ hấp thụ trung bình của phân khúc nghỉ dưỡng đã đạt hơn 50%, gấp đôi so với năm 2023. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông (hàng không, cảng biển, cao tốc) tiếp tục được bổ sung, đây là nền tảng để các điểm đến ven biển đón dòng khách ổn định hơn, qua đó hỗ trợ hoạt động lưu trú - thương mại.

Phối cảnh Sun Elite City tại Bãi Cháy. Ảnh: Sun Group

Với quy mô 324 ha ngay trung tâm Bãi Cháy, Sun Elite City là đô thị ven biển phức hợp, nơi cư dân có thể an cư, nghỉ dưỡng, kết hợp khai thác kinh doanh dịch vụ. Vị trí nằm trên trục du lịch chính giúp dự án tiếp cận nhanh hệ sinh thái xung quanh như công viên giải trí Sun World Hạ Long, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long, chợ đêm Vui-Fest và quảng trường sự kiện.

Chủ đầu tư cho biết, tại Sun Elite City sẽ phát triển tổ hợp căn hộ cao tầng ven biển Sun Centro Town lấy cảm hứng từ 1.969 đảo Hạ Long, phục vụ ở và cho thuê ngắn hạn. Các căn hộ được tối ưu ánh sáng, gió, đồng thời tích hợp công nghệ an ninh thông minh để thuận tiện quản lý. Bên cạnh đó là dãy shophouse, boutique hotel và các tiện ích nội khu như bể bơi mái kính, không gian F&B trên cao, spa. Mô hình này nhằm tăng khả năng khai thác theo nhiều khung giờ, đồng thời giữ chi tiêu của du khách ngay trong khu vực dự án.

Vịnh pháo hoa, Sun Elite City có nhiều hoạt động thu hút du khách về đêm. Ảnh: Ánh Dương

Yếu tố khác là quỹ đất ven vịnh Hạ Long ngày càng hạn chế khiến nguồn cung vị trí trung tâm thu hẹp. Theo Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group), tình trạng khan hiếm của quỹ đất ven vịnh do hành lang bảo vệ bờ biển có thể giúp thanh khoản của sản phẩm như Sun Elite City đáp ứng tiêu chí vị trí, pháp lý, vận hành, song mức giá và biên độ tăng còn phụ thuộc vào hiệu quả du lịch và tiến độ hạ tầng.

"Về dài hạn, thị trường Bãi Cháy được hỗ trợ bởi mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa, kinh tế đêm và mạng lưới hạ tầng liên vùng. Ở góc độ đầu tư, các yếu tố như khả năng khai thác, chi phí vận hành và tính minh bạch của dự án được ưu tiên bên cạnh vị trí trung tâm", đại diện Sun Group chia sẻ thêm.

Song Anh