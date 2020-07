Đồng loạt hủy tour Đà Nẵng

Doanh nghiệp lữ hành đồng loạt huỷ tour du lịch Đà Nẵng có lịch khởi hành đến tháng 8 để đảm bảo an toàn cho khách.

Ông Thi Quốc Duy, Phó Giám đốc BenThanh Tourist chi nhánh Đà Nẵng cho biết, từ ngày 25/7, nhân viên chỉ tập trung giải quyết những trường hợp khách liên hệ để dời, hủy tour tham quan Đà Nẵng. "Hơn 300 khách hàng từ các địa phương trên cả nước mua dịch vụ qua chi nhánh Đà Nẵng đã liên hệ để hủy. Trong đó, đoàn khởi hành từ Cần Thơ và Sài Gòn trong tháng 8 chấp nhận thay đổi hành trình đến Buôn Mê Thuột và Nha Trang thay vì đến Đà Nẵng như kế hoạch ban đầu", ông Duy nói.

Tuần tới, đơn vị này cũng có 400 khách khởi hành từ Đà Nẵng đến các địa phương khác. "Hiện nay, chúng tôi cũng liên hệ với các đơn vị đối tác để nắm tình hình, xem khách đến từ Đà Nẵng có bị cách ly, ảnh hưởng chương trình tour không", ông Duy nói.

Hơn một tháng qua, Đà Nẵng là một trong những điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Đắc Thành.

Tương tự, tất cả tour Đà Nẵng của Vietravel có lịch khởi hành ít nhất đến ngày 9/8 đều đã được hủy. "Hiện chưa có số liệu thống kê về lượng khách hủy nhưng có thể khẳng định, số lượng đoàn phải hủy rất lớn. Từ nay đến ngày 31/7, chúng tôi phải hủy 110 đoàn, khoảng 4.500 khách", bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, nói.

Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách, từ tối 25/7 đơn vị này đã lên phương án đưa khoảng 10 đoàn rời Đà Nẵng bằng xe. "Theo lịch trình hôm nay, đoàn nào có vé máy bay từ Đà Nẵng vẫn về bình thường. Các đoàn còn lại tiếp tục di chuyển bằng xe ra Huế, Chu Lai, Quảng Bình, Quy Nhơn, Nha Trang. Từ đây, khách đổi vé máy bay hoặc tiếp tục đi xe về điểm khởi hành ban đầu và công ty sẽ bố trí lo dịch vụ cho khách", bà Vân Khanh nói. Tính đến hết ngày 26/7, công ty đã đưa khoảng 50 đoàn khách Đà Nẵng về TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ...

Đại diện công ty du lịch Flamingo Redtour (Hà Nội) cũng xác nhận số đoàn phải hủy tour Đà Nẵng khá lớn vì đang vào mùa. "Chúng tôi đang hướng khách tới các điểm đến khác nhưng cũng rất khó trong mùa cao điểm", đại diện công ty nói về thách thức trong việc thay đổi hành trình bay và các dịch vụ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này sẽ tạo điều kiện tối đa phục vụ nhu cầu của khách.

Ông Phạm Hải Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vân Hải Xanh cũng cho biết, tuần tới doanh nghiệp có 2 đoàn khách gần 300 người khởi hành từ miền Bắc đi Đà Nẵng. Tuy nhiên, tất cả phải chuyển hướng đi các điểm Sài Gòn – Cần Thơ. Bên cạnh đó, đơn vị phải tạm dừng bán 10.000 vé máy bay tuyến Vân Đồn – Đà Nẵng vừa ký kết để triển khai từ 30/7.

Bãi biển Mỹ Khê vắng bóng người sau khi chính quyền Đà Nẵng ra thông báo tạm dừng đón khách. Ảnh: Đắc Thành.

Tour đến Đà Nẵng thường kéo dài từ 4 - 5 ngày, bao gồm chương trình kết nối với các điểm đến lân cận như Hội An, Huế, Quảng Bình... Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, hiện có khoảng 15.000 khách du lịch đang ở Đà Nẵng. Ngày 25/7 vẫn có khách du lịch mới đến thành phố, do đó ước tính đến 29/7, phần lớn du khách mới rời khỏi thành phố - nếu theo lịch trình ban đầu. Nhằm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, trấn an tinh thần cho những khách còn ở lại, đơn vị này đã làm việc với các doanh nghiệp thành viên để dời tour cho khách.

Theo thống kê của Công an thành phố Đà Nẵng, tính đến 26/7 tổng số lượng khách đang lưu trú trên địa bàn thành phố là 9.654 khách, trong đó khách nội địa 9.535 người, khách nước ngoài 119 người. Đến nay còn khoảng hơn 1.400-1.600 khách đang đi tour Đà Nẵng của các đơn vị như Vietravel, Vitour, Vietnam Travelmart, Saigontourist, Triều Hảo, Libra, Kim Ngân Thịnh... Một số đoàn dự kiến kết thúc hành trình trong hai ngày 26-27/7. Các đoàn theo tour 3 địa phương Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam chậm nhất sẽ kết thúc chương trình trước 30/7.

Sáng 26/7 UBND TP Đà Nẵng thông báo tạm dừng đón khách du lịch kể từ 13h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, các doanh nghiệp du lịch đồng loạt hoãn, hủy các tour Đà Nẵng. Các hãng hàng không cũng cho phép khách được đổi, hoàn vé chặng Đà Nẵng miễn phí, đồng thời tăng cường chuyến bay đưa khách rời khỏi thành phố.

Nguyễn Nam

