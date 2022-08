Đông lạnh sữa mẹ nuôi trẻ sinh non

Cạnh đó là phòng thanh trùng sữa, đạt tiêu chuẩn vô khuẩn, được trang bị hiện đại với 2 máy thanh trùng có công suất lớn nhất Việt Nam (màu xanh góc phải) 3 tủ đông âm sâu (góc trái) đảm bảo nhiệt độ dưới -25 độ C.

Theo quy trình, sữa mẹ thô sẽ được trộn và chia dưới tủ an toàn sinh học rồi cho vào máy thanh trùng ở nhiệt độ 62,5 độ C trong 30 phút, sau đó làm lạnh nhanh xuống 4 độ C. Sữa thanh trùng sau đó được xét nghiệm đạt chuẩn mới đưa vào sử dụng cho trẻ tại Khoa Sơ sinh, bệnh viện Hùng Vương.