'Động lắc' trá hình dưới vỏ bọc quán bia

Hà Nội31 người bị khởi tố với các cáo buộc liên quan ma túy sau khi công an phát hiện quán karaoke Hoàng Kim hoạt động trá hình dưới vỏ bọc quán bia.

Ngày 10/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố Đặng Hồng Linh và 6 nhân viên quán để điều tra hai tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

24 khách bị khởi tố về 3 tội là Tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.

Đặng Hồng Linh, chủ quán karaoke Hoàng Kim. Ảnh: Công an cung cấp

Quán karaoke Hoàng Kim tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ) do Linh, 35 tuổi, làm chủ. Nhà chức trách cáo buộc để chứa chấp cho tội phạm ma túy, Linh cho thay biển quán karaoke đổi thành quán bia Hoàng Kim. Quán bán bia vào ban ngày, còn buổi tối đóng cửa bên ngoài song bên trong vẫn hoạt động kinh doanh karaoke với mục đích phục vụ khách đến "bay lắc'.

Linh thuê thêm một căn nhà bên cạnh để kinh doanh nhà nghỉ. Mục đích để phục vụ khách có thể di chuyển giữa hai nơi để tránh sự kiểm tra, phát hiện của công an.

Khoảng 0h30 ngày 8/6, Phòng cảnh sát ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ bên cạnh. Trong 41 người có mặt tại thời điểm kiểm tra (26 nhân viên và 15 khách), 33 người phản ứng dương tính với ma túy.

Cảnh sát đã thu 82,2 gam ketamin, 0,25 kg methamphetamine, 4,6 gam MDMA, 2 cân điện tử, 6 đĩa sứ, 4 tẩu hút tự tạo, 4 túi nilon dính ma túy cùng nhiều loa, đèn chiếu sáng và các vật dụng liên quan khác.

Phạm Dự