Đồng Khởi, TP HCM tiếp tục lọt nhóm mặt bằng cho thuê đắt nhất thế giới

Giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi, TP HCM xếp thứ 14 thế giới, còn phố Tràng Tiền, Hà Nội đứng thứ 18 khu vực, theo Cushman & Wakefield.

Báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới năm 2024 mới phát hành của Cushman & Wakefield cho biết giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi, TP HCM đạt 368 USD mỗi feet vuông một năm (tương đương 330 USD mỗi m2 một tháng). Mặc dù giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, giá thuê này vẫn tăng 32% so với trước đại dịch, một phần vì đồng nội tệ biến động giá so với đồng USD.

Với mức thuê này, đường Đồng Khởi tiếp tục lọt nhóm 15 mặt bằng cho thuê đắt nhất thế giới, xếp thứ 14, giảm một bậc so với năm ngoái. Trong top 25, đường Đồng Khởi có giá thuê cao hơn cả những tuyến đường đắt nhất tại Athen (Hy Lạp), Amsterdam (Hà Lan) hay Toronto (Canada).

Phố Tràng Tiền, Hà Nội cũng góp mặt trong nhóm 20 mặt bằng bán lẻ cho thuê đắt đỏ nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giá thuê tại đây không thay đổi so với năm ngoái và giữ mức tăng 50% so với trước dịch, đạt 334 USD mỗi feet vuông một năm (tức gần 300 USD mỗi m2 một tháng). So với năm ngoái, phố Tràng Tiền đã giảm một bậc về mức cho thuê đắt đỏ, xuống hạng 18, nhưng vẫn cao hơn các tuyến phố đắc địa nhất tại Quảng Châu, Thành Đô, Trùng Khánh (Trung Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia) hay Bangkok (Thái Lan).

Năm nay, Đại lộ Via Montenapoleone của Milan đã vượt qua Đại lộ số 5 của New York để trở thành điểm đến bán lẻ đắt nhất thế giới với giá thuê tăng gần một phần ba trong hai năm qua, đạt 1.836 USD mỗi m2 một tháng. Trong khi Đại lộ số 5 của New York vẫn giữ nguyên giá thuê trong hai năm với 1.794 USD một m2. Bên cạnh nhu cầu mạnh mẽ của các nhà bán lẻ trong khi nguồn cung hạn chế, đại lộ của Milan còn hưởng lợi từ đà tăng giá của đồng euro so với USD.

Theo ghi nhận của VnExpress, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại những tuyến phố đắc địa nhất TP HCM, Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao thời gian qua, dù một số chủ nhà chấp nhận giảm giá để giữ chân khách thuê bởi kinh tế chưa hết khó khăn. Ví dụ, một số nhà nguyên căn trên đường Đồng Khởi có giá thuê 300-450 triệu đồng mỗi tháng, tương đương với hàng tỷ đồng mỗi năm.

Còn tại Hà Nội, giá thuê mặt bằng trên một số tuyến phố trung tâm như Hàng Bài, Hàng Bông, Nhà Chung khoảng 100-300 triệu đồng một tháng, tùy diện tích. Riêng khu vực ngã tư Tràng Tiền giao với Ngô Quyền, khu vực tập trung nhiều nhãn hàng xa xỉ, giá thuê có thể ngang ngửa với đường Đồng Khởi, TP HCM.

Tuy nhiên, thị trường nhà phố trung tâm cũng chứng kiến làn sóng trả mặt bằng "càn quét" nhiều tháng qua. Mới đây, Starbucks Reserve đã trả lại mặt bằng số 13 Hàn Thuyên, quận 1, TP HCM khi giá thuê lên đến 30.000 USD mỗi tháng (tương đương 750 triệu đồng). Tương tự, YEN Shushi cũng đóng cửa chi nhánh số 8 tại đường Đồng Khởi.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Batdongsan, cho rằng nhu cầu thuê mặt bằng nhà phố của các thương hiệu bán lẻ ngày càng sụt giảm trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, khiến hoạt động mua sắm diễn ra thuận tiện hơn. Đặc biệt, các ngành hàng phổ biến như thời trang đang chứng kiến cuộc "tháo chạy" khỏi các mặt bằng nhà phố.

Nhu cầu tìm thuê mặt bằng của các thương hiệu bán lẻ đang ngày càng khắt khe hơn, nhất là thương hiệu xa xỉ. Bà Trần Phạm Phương Quyên, Quản lý cấp cao Dịch vụ cho thuê bán lẻ Savills TP HCM, cho biết các thương hiệu xa xỉ có nhiều yêu cầu khắt khe khi tìm thuê mặt bằng như phải nằm trên các tuyến phố sầm uất nhất ở trung tâm, diện tích rộng rãi, mặt tiền lớn. Xung quanh vị trí này đòi hỏi quy tụ nhiều thương hiệu xa xỉ khác. Đó là nguyên nhân các thương hiệu thường co cụm ở một số trục đường chính tại quận 1. Tuy nhiên, những mặt bằng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên ngày càng khan hiếm.

"Các thương hiệu xa xỉ phải cạnh tranh nhau rất cao để tìm kiếm mặt bằng phù hợp ở TP HCM", bà Quyên nói.

