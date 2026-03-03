Đồng Khởi tiếp tục lọt nhóm tuyến đường đắt đỏ nhất thế giới

Phố Đồng Khởi (quận 1 cũ, TP HCM) tiếp tục trong nhóm 20 các tuyến bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới năm 2025, dù giá thuê mặt bằng giảm nhẹ.

Theo báo cáo Main Streets Across the World 2025 do Cushman & Wakefield công bố, Đồng Khởi xếp thứ 17 trong các tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ cao nhất thế giới năm ngoái. Mức thuê trung bình năm tại đây khoảng 346 USD mỗi foot vuông (tương đương 3.700 USD một m2), giảm 6% so với năm trước đó.

Dù giá thuê mặt bằng giảm, tuyến đường này vẫn thuộc nhóm đắt đỏ toàn cầu và là một trong số ít đại diện Đông Nam Á góp mặt trong top 20. Việc lùi hai bậc so với năm 2024 (xếp thứ 15) cho thấy sự dịch chuyển nhẹ trong bối cảnh thị trường bán lẻ quốc tế đang phân hóa.

Xét riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Đồng Khởi xếp thứ 16 về giá thuê mặt bằng bán lẻ. Phố Tràng Tiền (Hà Nội) ở vị trí thứ 18, với giá thuê bình quân năm 312 USD mỗi foot vuông (khoảng 3.360 USD một m2). Mức này giảm khoảng 7% so với cùng kỳ 2024.

Các vị trí này đặt hai đại diện của Việt Nam đứng sau các thị trường truyền thống có giá thuê đắt đỏ như Ginza (Tokyo), Tsim Sha Tsui (Hong Kong) hay Pitt Street Mall (Sydney).

Một góc đường Đồng Khởi đoạn Nhà hát Lớn. Ảnh: Thành Nguyễn

Cũng theo báo cáo của Cushman & Wakefield, giá thuê bán lẻ toàn cầu năm qua đắt thêm trung bình 4,4%. Khu vực APAC có mức tăng thấp hơn do tái cân bằng sau giai đoạn phục hồi mạnh hậu Covid-19.

Riêng tại TP HCM, nguồn cung mặt bằng hạng sang ở trục trung tâm gần như không được bổ sung mới, trong khi các thương hiệu quốc tế vẫn tìm vị trí đẹp để mở rộng hoạt động. Sự mất cân đối cung - cầu này từng khiến giá thuê tại Đồng Khởi (nơi tập trung nhiều thương hiệu thời trang, đồng hồ, trang sức...) neo ở ngưỡng rất cao trong nhiều năm. Do đó, mức giảm của năm 2025 được xem là bước "hạ nhiệt" cần thiết, phản ánh việc các chủ nhà đã linh hoạt hơn về giá và điều khoản thuê để duy trì tỷ lệ lấp đầy.

Dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan cũng cho biết giá thuê mặt bằng tại các tuyến phố trung tâm TP HCM luôn ở mức cao. Tính tới cuối tháng 1, giá chào thuê tại Đồng Khởi dao động 235-600 triệu đồng một tháng. Mức này tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn đáng kể giai đoạn đỉnh 1,1 tỷ đồng một tháng hồi tháng 4/2024.

Theo Cushman & Wakefield, các vị trí dẫn đầu thế giới tiếp tục thuộc về những tuyến phố biểu tượng như Via Montenapoleone (Milan), New Bond Street (London) và Upper Fifth Avenue (New York), với mức giá thuê cao gấp nhiều lần so với Đồng Khởi. Tuy vậy, việc một tuyến phố tại Việt Nam duy trì hiện diện trong nhóm đắt đỏ nhất thế giới cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của TP HCM trong mạng lưới bán lẻ khu vực Đông Nam Á.

Phương Uyên