Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà

Đổng Khiết, minh tinh Trung Quốc đóng "Kim phấn thế gia", nói cô làm tất cả việc nhà nên tiêu hao năng lượng, không bị tăng cân.

Người đẹp 45 tuổi nhận câu hỏi "vì sao chị ăn nhiều mà không mập" khi livestream với khán giả tối 31/10. Cô cho biết lượng công việc nhiều, ngoài diễn xuất, Đổng Khiết một mình làm việc trong gia đình, không thuê người giúp. Các động tác khi giặt giũ, lau dọn, bê đồ đạc, đi bộ mua đồ đều làm tiêu hao năng lượng.

Đổng Khiết ở Pháp hồi tháng 10. Ảnh: Weibo

Đổng Khiết cho rằng một phần khác, do yếu tố nghề nghiệp, tiềm thức của cô luôn nhắc nhở "không được phép thừa cân". Vì thế, mỗi khi cảm thấy đang mập lên, diễn viên kiểm soát lượng thức ăn. Vì thế, Đổng Khiết chưa từng vào trạng thái phải kiêng khem quá mức và rèn luyện thể thao để lấy lại vóc dáng.

Người đẹp đắp mặt nạ mỗi tối, chú ý uống đủ nước. Cô đặc biệt chú trọng chăm sóc vùng mắt, thường đắp túi trà, vừa đơn giản vừa có tác dụng thư giãn tại nhà.

Đổng Khiết và con trai Đỉnh Đỉnh chụp hình tạp chí năm 2024. Ảnh: Nylon

Theo GQ, Đổng Khiết không lo ngại về tuổi tác, từng nhiều lần để mặt mộc khi livestream trên trang cá nhân, có lúc để lộ mụn, nếp nhăn ở khóe mắt khi cười. Khi làm việc, Đổng Khiết thường yêu cầu trang điểm nhẹ để vẻ ngoài "giống cô trong đời thường nhất có thể". Diễn viên luôn muốn trò chuyện với khán giả một cách tự nhiên, gần gũi nhất, bởi fan của cô phần lớn là những người mẹ.

Đổng Khiết hoạt động nghệ thuật 23 năm, từng là minh tinh hàng đầu Trung Quốc nhờ các vai Lãnh Thanh Thu trong Kim phấn thế gia hay Chúc Anh Đài trong Lương Sơn Bá Chúc Anh đài (2007). Những năm gần đây cô tham gia nhiều tác phẩm như Quốc sắc phương hoa, Anh đào hổ phách, Hoa khai như mộng, Dữ phượng hành. Tháng 10, cô hoàn thành ghi hình phim Mạc ly.

"Hương thầm" - ca khúc chủ đề "Kim phấn thế gia" Đổng Khiết trong "Kim phấn thế gia", đóng cùng Trần Khôn. Video: CCTV

Cô làm mẹ đơn thân từ khi ly hôn tài tử Phan Việt Minh năm 2013, hai diễn viên từng mâu thuẫn, chỉ trích nhau. Theo Sohu, sau 10 năm mâu thuẫn, Đổng Khiết và Phan Việt Minh hòa giải năm 2023, trao đổi với nhau nhiều hơn vì con trai.

Như Anh (theo Sohu)