Đông khách, Đà Lạt thường xuyên tắc đường

Ngoài khách du lịch trong nước, nhiều khách du lịch nước ngoài cũng đến Đà Lạt trong thời điểm này.

Thời tiết Đà Lạt trong dịp lễ 30/4 mát mẻ, nhiệt độ trong ngày cao nhất 30-32 độ C, buổi tối khoảng 20 độ C. Trước kỳ nghỉ lễ, Đà Lạt được Booking khảo sát là điểm đến được du khách yêu thích nhất dịp lễ này do thời tiết mát mẻ và thuận tiện di chuyển từ TP HCM cũng như Nha Trang và các địa phương lân cận.