Đồng hồ Thụy Sĩ mang dấu ấn văn hóa Việt

Trong đó, dòng mới nhất là Tsuba Dong Son (2025) ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 100 năm phát hiện nền văn minh Đông Sơn. Dòng này chỉ có 20 chiếc được bàn giao trong năm nay. Tsuba Đông Sơn là sự giao thoa giữa văn hóa Thụy Sĩ, Việt Nam và Nhật Bản.