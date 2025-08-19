Đồng hồ Thụy Sĩ mang dấu ấn văn hóa Việt

Peter Speake bắt đầu kết hợp tinh hoa đồng hồ Thụy Sĩ với di sản trống đồng Đông Sơn từ năm 2012 và tạo nên nhiều phiên bản với nét đẹp, cơ chế riêng, nằm trong nhiều bộ sưu tập quốc tế.
Trong đó, dòng mới nhất là Tsuba Dong Son (2025) ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 100 năm phát hiện nền văn minh Đông Sơn. Dòng này chỉ có 20 chiếc được bàn giao trong năm nay. Tsuba Đông Sơn là sự giao thoa giữa văn hóa Thụy Sĩ, Việt Nam và Nhật Bản.
Chiếc đồng hồ này được lấy cảm hứng từ tsuba kiếm Nhật, kết hợp hình quả mộc qua mang ý nghĩa thịnh vượng và bát giác, thể hiện sự ổn định, may mắn.
Mặt số vàng khối khắc 71 họa tiết Đông Sơn kích thước chỉ 1,54 - 2,76mm, hoàn thiện thủ công. Kim đồng hồ được thiết kế cách điệu từ cây giáo Đông Sơn.
Đồng hồ có bộ máy cơ siêu mỏng Thụy Sĩ dày 2,56mm, loại dùng trên Richard Mille và Audemars Pigue.
Dong Son The Sun (2018 - 2021) được lấy cảm hứng từ biểu tượng mặt trời trên trống đồng Đông Sơn, 18 chiếc vỏ vàng hồng, gồm phiên bản mặt số đồng tâm và lệch tâm. Trong ảnh là phiên bản đồng tâm mặt số xanh dương.
Dòng này có phiên bản đồng tâm mặt số trắng và dạ quang Super Luminova.
Trong ảnh là bản lệch tâm mặt số vàng và xám.
Dòng Dong Son Tourbillon (2014 - 2016) ra mắt với số lương 10 chiếc, gồm 7 vỏ vàng hồng, hai vỏ titanium và một kim cương baguette. Dong Son Tourbillon Baguette Diamond có cơ chế Tourbillon tại vị trí 6 giờ, kích thước chỉ bằng chiếc cúc áo, gồm 67 chi tiết siêu nhỏ, trọng
Bộ ba phiên bản Dong Son Tourbillon mặt số màu xám, xanh dương, trắng.
Trước đó, dòng đồng hồ mang dấu dân di sản Việt này bắt đầu với Dong Son (2012 - 2015), sản phẩm mở màn cho cả bộ sưu tập, gồm 18 chiếc vỏ vàng hồng ba kim cổ điển, núm nạm kim cương và một phiên bản titanium độc bản. Đây là nền tảng mang tính biểu tượng, tri ân văn hóa Việt. Phiên bản Dong Son đầu tiên có thiết kế ba kim cổ điển, núm nạm kim cương.
Trong ảnh là bộ vỏ Piccadilly đặc trưng của Speake-Marin. Với 67 chiếc đồng hồ, Dong Son được hoàn thiện từ năm 2012 đến 2025. Mỗi chiếc đều là kết quả của quá trình chế tác thủ công kéo dài, mỗi năm chỉ hoàn thành vài sản phẩm.
Nhật Lệ
Ảnh: PS Horlogy