Đồng hồ thông minh có thể thay vỏ

Watch GT Cyber so dáng với Apple Watch Series 8 bản 45 mm. Thiết kế dạng mô-đun lắp ráp như của Huawei không bị to hơn đáng kể so với các mẫu đồng hồ thông minh khác. Cả hai đều hỗ trợ màn hình luôn bật Alway on Display.