Đồng hồ Tân Tân và Citizen gắn bó 25 năm

Citizen chọn Tân Tân là đối tác chiến lược tại Việt Nam suốt một phần tư thế kỷ, kỳ vọng trao tận tay người dùng loạt đồng hồ chính hãng.

Năm 1999, khi khái niệm "đồng hồ chính hãng" còn xa lạ, Citizen - một trong những thương hiệu nổi bật tại Nhật - quyết định mở rộng hệ thống phân phối tại Việt Nam. Họ không chọn đối tác quy mô lớn hay nơi quảng bá rộng rãi, mà ưu tiên thương hiệu có danh tiếng.

Sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, đo lường ý kiến, đánh giá từ người tiêu dùng, doanh nghiệp Nhật ký kết với Tân Tân - đơn vị có hơn một thập niên bán lẻ đồng hồ, được nhiều nhà sưu tầm nhận xét chỉn chu trong từng dịch vụ, cam kết hậu mãi.

Tên thương hiệu Citizen trên bảng hiệu đường Lê Lợi, TP HCM. Ảnh: Tân Tân

"Đến nay, cái bắt tay đó trở thành mối quan hệ mang tính biểu tượng. 25 năm là quãng đường ổn định, tin cậy. Đôi bên cùng xây dựng chuẩn mực dịch vụ - nơi người mua đồng hồ luôn được đối xử như người nhà", đại diện Tân Tân cho hay.

Với vai trò đối tác chiến lược, Tân Tân không chỉ phân phối các bộ sưu tập danh tiếng như Citizen L, Promaster, Super Titanium, Series 8, Eco-Drive One, Tsuyosa..., mà còn sở hữu nhiều phiên bản độc quyền.

Showroom Citizen ở khách sạn Kim Đô TP HCM. Ảnh: Tân Tân

Đến showroom, tín đồ được tư vấn kỹ từng mẫu mã, cách nghệ nhân tạo ra sản phẩm. Có người chọn vì cá tính nổi bật, thiết kế ánh kim ấn tượng và bộ máy lộ cơ. Số khác lại yêu sự tinh tế qua cấu trúc mặt trắng, vỏ mỏng, dây da cùng ba kim truyền thống.

Đại diện doanh nghiệp nói không chạy theo thị hiếu đại chúng, mà muốn kiến tạo giá trị - nơi mỗi thiết kế Citizen được tuyển chọn để nói lên cá tính người đeo.

Đội ngũ training - kỹ thuật viên gắn bó doanh nghiệp hàng chục năm. Ảnh: Tân Tân

Bên cạnh phân phối, Tân Tân còn là trung tâm bảo hành chính hãng do Citizen ủy quyền. Mỗi chiếc đồng hồ sau nhiều năm quay lại với các vết xước, dây chùng hay lệch nhịp, còn mang theo những dấu ấn của hành trình.

Người nhận quà cưới, người lên chức, người tặng cho con tốt nghiệp. Cái đẹp của đồng hồ không chỉ là thời gian được đo đếm, mà là ký ức được gìn giữ trong từng lần ghé.

"Qua mỗi lần kiểm tra, thay pin, lau dầu hay báo giá linh kiện, đội ngũ Tân Tân không chỉ sửa đồng hồ, mà còn giữ lời hứa: đồng hành và bảo vệ những giá trị tinh thần nhất", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đông Vệ