Đồng hồ Tân Tân phân phối BST cao cấp nhất của Citizen

Sau nhiều năm chỉ giới hạn ở Nhật, bộ sưu tập The Citizen - một trong những dòng cao cấp nhất - có mặt tại thị trường Việt qua hệ thống Tân Tân.

Đại diện Tân Tân cho biết đây là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội để người yêu đồng hồ trong nước tiếp cận những cỗ máy được đánh giá cao về độ chính xác, vẻ tinh xảo và triết lý Nhật Bản.

Sự kiện diễn ra đúng dịp Tân Tân kỷ niệm 40 năm thành lập, mang ý nghĩa tri ân, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong đưa các thương hiệu quốc tế đến gần người Việt.

Điểm nhấn của The Citizen là bộ máy Eco-Drive Calibre A060, do Citizen phát triển và lắp ráp thủ công tại Nhật Bản. Bộ máy thuộc dòng High Accuracy Quartz (HAQ), có độ sai số chỉ ± 5 giây mỗi năm.

Calibre A060 đạt chuẩn Chronometer, tích hợp lịch vạn niên chính xác đến năm 2100. Cơ chế này cho phép đồng hồ tự động nhận biết năm nhuận, các tháng 28 ngày hoặc 30-31 ngày, hạn chế chỉnh lịch thủ công.

Bộ máy còn ứng dụng công nghệ Eco-Drive, hấp thu năng lượng từ mọi nguồn sáng tự nhiên hoặc nhân tạo, không cần thay pin định kỳ, thân thiện môi trường. Thời gian trữ năng lượng lên tới 12 tháng trong điều kiện bình thường và tối đa 18 tháng khi kích hoạt chế độ tiết kiệm.

Các phiên bản giới hạn của The Citizen (AQ4100-22W, AQ4106-00W, AQ4100-65H, AQ4106-18X) và Calibre A060 - lắp ráp thủ công tại Nhật Bản. Ảnh: Tân Tân

Theo nhà sản xuất, The Citizen không chỉ chú trọng độ chính xác mà còn tạo dấu ấn với thiết kế, chất liệu. Vỏ đồng hồ chế tác từ Super Titanium Platinum, nhẹ hơn và cứng gấp 5 lần thép, phủ lớp Duratect độc quyền giúp bề mặt sáng như bạch kim, chống trầy xước. Vật liệu này bền, chống ăn mòn, phù hợp với da nhạy cảm và mang lại cảm giác thoải mái khi đeo suốt ngày.

Mặt kính sapphire phủ nhiều lớp chống lóa giúp hiển thị rõ trong mọi điều kiện. Mặt số làm từ washi - giấy thủ công hàng trăm năm tuổi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, tạo hiệu ứng thay đổi theo từng góc ánh sáng. Dây đeo da cá sấu tuân thủ công ước Cites, vừa tôn nét thanh lịch, vừa thể hiện cam kết phát triển bền vững của Citizen.

Mỗi phiên bản mang dấu ấn riêng: AQ4100-22W khắc họa tiết cẩm tú cầu Washi Tengujoshi; mẫu AQ4100-65W ứng dụng kỹ thuật Sunago-maki, rắc bạch kim thủ công để tạo hiệu ứng lấp lánh. Sự kết hợp giữa truyền thống và tinh thần hiện đại biến mỗi cỗ máy thành tác phẩm nghệ thuật duy nhất.

Kim giờ và phút dáng Dauphine vát cạnh, đánh bóng bằng kỹ thuật Zaratsu đạt độ phẳng cao để phản chiếu ánh sáng. Kim giây mảnh, chạm từng vạch phút, giới sưu tầm thường gọi là "kim Samurai" vì sự sắc bén và biểu tượng. Cọc số đa diện 5-7 mặt, tăng vẻ sống động với bề mặt bóng và xước mờ. Vị trí 12h được làm dày hoặc đôi để nhấn mạnh thị giác. Tất cả chi tiết được căn chỉnh thủ công dưới kính hiển vi, thể hiện sự tỉ mỉ đến từng chi tiết - nét đặc trưng của chế tác Nhật Bản.

Biểu tượng đại bàng độc quyền của chế tác Nhật Bản. Ảnh: Tân Tân

Chi tiết mang tính biểu tượng của The Citizen là logo đại bàng Eagle Mark ở mặt số và nắp đáy. Hình ảnh này tượng trưng cho tầm nhìn xa, khát vọng chinh phục, khẳng định chất lượng bền bỉ vượt thời gian mà hãng cam kết.

Với hơn 40 năm hoạt động và là nhà phân phối chính thức của Citizen tại Việt Nam, Tân Tân định vị mình là cầu nối, giúp người yêu đồng hồ trong nước tiếp cận, sở hữu những mẫu đặc biệt.

Bộ sưu tập hiện có mặt tại showroom 285 Lý Tự Trọng và 109 Trần Hưng Đạo (TP HCM), đồng thời là trung tâm bảo hành chính hãng Citizen, Movado, Bulova.

Bộ sưu tập The Citizen có mặt tại showroom Trần Hưng Đạo, TP HCM. Ảnh: Tân Tân

Nhân kỷ niệm tuổi 40, ngày 26/8-30/9, Tân Tân triển khai chương trình Mua một - nhận gấp đôi yêu thương. Khi mua đồng hồ Citizen, giới mộ điệu nhận thêm quà tặng và voucher giá trị.

"Như một lời tri ân, chúng tôi tặng dịch vụ thay pin miễn phí cho tất cả khách hàng đã đồng hành từ năm 1985 đến nay", đại diện Tân Tân nói thêm.

Đông Vệ