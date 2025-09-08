Đồng hồ siêu mỏng Piaget

Piaget - thương hiệu đồng hồ và trang sức xa xỉ của Thụy Sĩ vừa ra mắt hai thiết kế thuộc bộ sưu tập đồng hồ siêu mỏng Altiplano nổi tiếng của hãng với sắc xanh khaki.
Trong đó, Altiplano Ultimate Concept Tourbillon là chiếc đồng hồ tourbillon mỏng bậc nhất thế giới (trên ảnh) với độ dày tương đương một đồng xu, chỉ 2 mm. Thiết kế này là bản phối của bộ vỏ hợp kim cobalt, các chi tiết bằng vàng gold và các cầu máy phủ xanh một nửa mặt số.
Chiếc còn lại là Altiplano Ultimate Automatic hay còn gọi là Altiplano 910P chỉ dày 4,3 mm. Sắc xanh bao phủ gần như trọn vẹn chiếc 910P với bộ vỏ vàng gold - chất liệu được lựa chọn để làm nổi bật màu khaki. Khi hoàn thiện bề mặt các nghệ nhân cũng thay đổi liên tục, giữa các bề mặt chải tia của 910P đến nhám vân hạt trên A.U.C Tourbillon, tăng thêm tính thẩm mỹ cho cả hai mẫu đồng hồ. Triết lý của Piaget yêu cầu đồng hồ không chỉ là một công cụ đếm giờ tin cậy mà còn phải là “tấm toan” mang tính nghệ thuật.
Cả hai mẫu đồng hồ đều sở hữu cấu trúc openwork (lộ cơ một phần, các chi tiết máy lộ diện trên mặt số) được phối màu đẹp mắt. Nhà chế tác đánh giá cặp đồng hồ là "biểu đạt đỉnh cao của thiết kế thanh lịch và đột phá kỹ thuật". Thiết kế giàu chi tiết nhưng vẫn đẹp mắt nhờ tỷ lệ cân xứng, cách phối màu và phối chất liệu tinh tế tiếp tục giúp cặp đồng hồ Altiplano Ultimate nổi bật so với nhiều mẫu đồng hồ đậm tính kỹ thuật khác.
Khởi đầu như nhà sản xuất bộ chuyển động và các chi tiết tinh vi cho những cỗ máy đếm giờ, thương hiệu do Georges-Édouard Piaget thành lập năm 1874 nổi tiếng toàn cầu khi chế tạo thành công các bộ máy siêu mỏng 9P năm 1957 hay 12P năm 1960. Piaget qua đó xác lập vị thế như một chuyên gia về đồng hồ siêu mỏng, đặt ra chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô của xứ đồng hồ.
Vị thế ấy một lần nữa được củng cố vào năm 2020 khi mẫu đồng hồ Piaget Altiplano Ultimate Concept (A.U.C) dày chỉ 2 mm giành giải "Kim đồng hồ vàng" – danh hiệu cao quý nhất tại lễ trao giải Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Đến năm 2024, thương hiệu đến từ hạt La Côte-aux-Fées, Thuỵ Sĩ, tiếp tục gây kinh ngạc khi tung ra Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, tích hợp thành công một tourbillon lên nguyên mẫu đồng hồ siêu mỏng 4 năm về trước.
Mẫu đồng hồ Altiplano Ultimate Concept đầu tiên ra mắt năm 2020.
Những chiếc đồng hồ mới đánh dấu hành trình "cán mỏng thời gian" kéo dài gần 7 thập kỷ của Piaget. Những kỳ tích kỹ thuật luôn song hành cùng thẩm mỹ đặc trưng của nhà chế tác này, như các thế hệ đồng hồ Altiplano Ultimate đã nhiều lần minh chứng.
Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jun Ho, đại sứ thương hiệu toàn cầu của Piaget, đeo chiếc 910P mới trên tay.
Hải My
