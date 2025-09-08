Đồng hồ siêu mỏng Piaget

Chiếc còn lại là Altiplano Ultimate Automatic hay còn gọi là Altiplano 910P chỉ dày 4,3 mm. Sắc xanh bao phủ gần như trọn vẹn chiếc 910P với bộ vỏ vàng gold - chất liệu được lựa chọn để làm nổi bật màu khaki. Khi hoàn thiện bề mặt các nghệ nhân cũng thay đổi liên tục, giữa các bề mặt chải tia của 910P đến nhám vân hạt trên A.U.C Tourbillon, tăng thêm tính thẩm mỹ cho cả hai mẫu đồng hồ. Triết lý của Piaget yêu cầu đồng hồ không chỉ là một công cụ đếm giờ tin cậy mà còn phải là “tấm toan” mang tính nghệ thuật.