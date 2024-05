Đồng hồ Patek Philippe đấu giá hơn 435 tỷ tại Only Watch

Mặt số đồng hồ màu lam-lục ứng dụng kỹ thuật tráng men (ftlinqué). Các vân lặp lượn sóng được các nghệ nhân chạm thủ công guilloché (họa tiết lấy cảm hứng từ các tia sáng tỏa ra của mặt trời), trước khi phủ lớp men nung (grand feu). Đây đều là những kỹ thuật thủ công cổ xưa, tinh vi. Các thang đo riêng cho dự trữ năng lượng của bộ máy và cơ chế chuông cũng được in chữ "Only One" (duy nhất).