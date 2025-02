Đồng hồ mang cảm hứng thần thoại của Vacheron Constantin

Bộ đầu tiên được đặt tên "Ode to the four Guardians" (Ngợi ca Tứ tượng). Theo đơn vị, mỗi chiếc đồng hồ trang trí một bức mộc họa về Thanh Long (rồng xanh), Chu Tước (thần điểu lông đỏ), Bạch Hổ (hổ trắng) và Huyền Vũ (rùa đen); đồng thời đại diện cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong một số nền văn hóa, thời gian tuần hoàn qua các mùa có vai trò quan trọng, đặc biệt là trong canh nông và thường gắn liền với các linh thú, cung hoàng đạo.