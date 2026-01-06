Đồng hồ mà Yamal được tặng hiếm thế nào

UAEChiếc đồng hồ mà tiền đạo 18 tuổi của Barca được tặng trong lễ trao giải Globe Soccer Awards thuộc phiên bản hạn chế, chỉ có 18 sản phẩm trên toàn thế giới.

Hôm 28/12/2025, Yamal giành giải Tiền đạo hay nhất năm và giải Maradona cho cầu thủ tài năng nhất tại lễ trao Globe Soccer Awards - còn được biết đến với tên gọi Dubai d'Or (mô phỏng giải Quả Bóng Vàng Ballon d'Or của France Football).

Tiền đạo người Tây Ban Nha nhận giải Maradona kèm theo phần thưởng là chiếc đồng hồ Jacob & Co. Bugatti Tourbillon Baguette trị giá 400.000 USD.

Cận cảnh chiếc đồng hồ Jacob & Co. Bugatti Tourbillon Baguette. Ảnh: Jacob & Co

Đây là sản phẩm chung của Jacob & Co, nhà sản xuất đồng hồ, trang sức xa xỉ của Mỹ và Bugatti, nhà sản xuất siêu xe hàng đầu thế giới. Dòng sản phẩm Jacob & Co. Bugatti Tourbillon chỉ gồm 150 chiếc, trong đó có 18 chiếc thuộc phiên bản cao cấp Baguette Edition mà Yamal nhận được.

Phần trên của đồng hồ gồm ba khối cầu mô tả tính liên tục của thời gian. Còn phần dưới lấy cảm hứng từ động cơ V16 8.0 lít của Bugatti. Đồng hồ được chế tác từ vàng trắng 18 karat, đính 328 viên kim cương và 18 viên hồng ngọc. Những viên hồng ngọc được đặt ở phần đế để mô phỏng đèn hậu của siêu xe.

Globe Soccer Awards ghi nhận thành tựu trong bóng đá hàng năm từ 2010, do nhiều công ty tài trợ như BEYOND Developments, Silva International Investments, Saltanat Diamond Gallery. Ông trùm môi giới chuyển nhượng, Jorge Mendes là một trong những đồng sáng lập.

Quy trình bầu chọn giải thưởng gồm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, công chúng chọn những người vào chung kết từ một danh sách ứng cử viên. Đến giai đoạn sau, quyết định cuối cùng dựa trên phiếu bầu của công chúng và một ban giám khảo gồm nhà báo, người đại diện, HLV và cựu cầu thủ.

Yamal (trái) nhận giải Maradona kèm đồng hồ Jacob & Co. Bugatti Tourbillon Baguette. Ảnh: GSA

Globe Soccer Awards không được hầu hết các chuyên gia bóng đá, nhà báo hay nhà phân tích coi như một giải thưởng nghiêm túc, có uy tín kiểu Quả Bóng Vàng hay FIFA The Best, mà chỉ là một sự kiện thương mại với độ tin cậy hạn chế. Giải thưởng phải đối mặt với chỉ trích về sự thiên vị dành cho Mendes, người được vinh danh Đại diện tốt nhất gần như tuyệt đối trong 16 năm và Cristiano Ronaldo, người lập kỷ lục giành sáu giải Cầu thủ nam hay nhất năm.

Trong lễ trao vừa qua, PSG thâu tóm loạt giải gồm CLB bóng đá nam hay nhất, Cầu thủ nam hay nhất (Ousmane Dembele), HLV hay nhất (Luis Enrique), Phát hiện của năm (Desire Doue), Tiền vệ hay nhất (Vitinha), Giám đốc thể thao hay nhất (Luis Campos) và Chủ tịch hay nhất (Nassaer Al-Khelaifi).

Ngoài hai giải thuộc về Yamal, Barca có thêm giải Cầu thủ nữ hay nhất cho Aitana Bonmati. Ronaldo giành giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông, Paul Pogba giành giải Sự trở lại của năm, còn tay vợt Novak Djokovic giành giải Thể thao toàn cầu. Hai cựu cầu thủ Hidetoshi Nakata và Andres Iniesta được tôn vinh giải Sự nghiệp cầu thủ.

