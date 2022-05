Đồng hồ Huawei pin hai tuần, giá từ 8,5 triệu đồng

Thiết bị sử dụng màn hình AMOLED 1,43 inch, lớn hơn so với thế hệ trước nhờ viền được làm mỏng, đồng thời giúp màn hình giống tràn viền, trông đẹp hơn. Trải nghiệm thực tế, mặt đồng hồ có độ sáng cao, dễ sử dụng ngoài trời nắng, tính năng lật cổ tay để làm sáng màn hình đã nhạy hơn trước. Nếu chỉ cần xem giờ, người dùng có thể tuỳ chỉnh chế độ Always on display.