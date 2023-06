Đồng hồ hỗ trợ eSim nghe gọi độc lập

So với Watch 4 Pro, Watch 4 có thiết kế trung tính hơn nhưng vẫn phù hợp với người dùng nam giới hơn do kích thước lớn, mặt 46 mm. Cũng là dây cao su nhưng chất lượng gia công giúp cảm giác đeo thoải mái, không bí khi sử dụng cả ngày. Dây đeo có chốt tháo lắp nhanh tiện dụng. Chuẩn dây cỡ 22 mm phổ thông giúp người dùng dễ tìm phụ kiện thay thế. Watch 4 không thay đổi nhiều về kiểu dáng tổng thể so với Watch 3 nhưng nhẹ hơn khoảng 6 gram.