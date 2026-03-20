Đồng hồ cổ điển và trang sức kim cương được lăng xê tại Oscar

Nam diễn viên Michael B. Jordan tới thảm đỏ Oscar với đồng hồ cổ Piaget số tham chiếu 9297 - một trong số ít thiết kế dáng chữ nhật của thương hiệu. Nam tài tử khéo léo kết hợp cùng áo khoác suit kiểu sĩ quan và quần tuxedo màu đen để làm nổi bật lên món phụ kiện. Mẫu đồng hồ nhắc lại triết lý hình dáng đan lồng (shape-in-shape) của Piaget, với trung tâm mặt số đính kim cương. Ngôi sao của Sinners từng có thời gian đảm nhiệm vị trí đại sứ thương hiệu Piaget, nhiều lần góp mặt trong các chiến dịch quảng bá của hãng.
Hồi đầu tháng 3, Jordan gây chú ý khi đeo một mẫu đồng hồ Piaget khác lên nhận giải "tiền Oscar" Actor Awards. Chiếc đồng hồ nữ Limelight Gala "Chessboard" từ những năm 2000 với mặt số khảm xà cừ họa tiết bàn cờ, vỏ oval xoay ngang đính kim cương toàn bộ và dây đeo xa-tanh đen. Dáng vỏ dị biệt này là nét đặc trưng trong phong cách Piaget từ năm 1969.
"Ông hoàng R&B" Usher cũng bước lên thảm đỏ Oscar với mẫu đồng hồ nữ từ Jaeger-LeCoultre. Chiếc Rendez-Vous Night & Day sở hữu cửa sổ ngày - đêm độc đáo ở vị trí thường dành cho lịch trăng.
Đến tiệc hậu Oscar của Vanity Fair, nam ca sĩ chuyển sang đồng hồ nam Piaget vintage với dáng vỏ hình gối, viền vòng sóng và mặt đá trang trí - ba mật mã thiết kế chính trên đồng hồ Piaget Andy Warhol. Dù sở hữu viền vàng Gold khá dày, Piaget vẫn khéo léo cân bằng tổng thể bằng sắc xanh, giúp giảm bớt cảm giác nặng nề và giữ trọn nét tinh tế của thiết kế.
Hai chiếc đồng hồ Piaget cổ của Michael B. Jordan và Usher cho thấy đồng hồ vintage được chú ý bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Nam diễn viên Chris Evans chọn chiếc Chopard L.U.C XPS dự cả hai bữa tiệc của Oscar. Sản phẩm của thương hiệu Thụy Sĩ có thiết kế tối giản, trang bị bộ máy hiệu suất cao. Bà xã của anh - nữ diễn viên Alba Baptista cũng đeo trang sức Chopard.
"Ông bầu" kiêm ngôi sao truyền hình Corey Gamble đeo chiếc đồng hồ Grandmaster Chime Haute Joaillerie của thương hiệu Patek Philippe. Siêu phẩm có giá tới hơn 152 tỷ đồng với 20 chức năng, trong đó có tới 5 cơ chế điểm chuông và đính hơn 400 viên kim cương, sapphire xanh.
Nam diễn viên Robert Pattinson lại chọn mẫu đồng hồ chưa được công bố của Jaeger-LeCoultre. Thiết kế mới có kiểu dáng thể thao với dây đeo tích hợp, trang bị lịch vạn niên và lịch trăng. Sự xuất hiện này vừa tạo thêm sức hút cho thảm đỏ, vừa cho thấy Oscars đang dần trở thành điểm hẹn "chào sân" mới lạ của những thiết kế đếm giờ mới ngay trước thềm triển lãm thường niên Watches & Wonders.
Bên cạnh đồng hồ, các trang sức kim cương cũng được những ngôi sao hàng đầu thế giới lăng xê. Trong đó, người đẹp Bella Hadid tạo điểm nhấn khi đeo chiếc nhẫn kim cương 20 cara to bản.
Ngôi sao của làng nhạc Âu Mỹ - Olivia Rodrigo chọn bông tai, nhẫn kim cương của Chopard kết hợp cùng đầm búp bê thắt nơ màu hồng pastel.
Giọng ca Tate chọn trang sức Piaget Treasures nổi bật bởi giác cắt marquise - kiểu cắt kim cương được thương hiệu ưu ái, kết hợp cùng đầm dạ tiệc đỏ rực, cắt xẻ táo bạo.
Hải My
Ảnh: Tam Sơn