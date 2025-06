Đồng hành Vietnam Gameverse 2025 giúp doanh nghiệp tăng nhận diện thương hiệu

Tham gia Vietnam Gameverse 2025 giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng, thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới và đồng hành xu hướng hiện đại, theo CEO Travellet.

Vietnam GameVerse 2025 tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) trong hai ngày 26-27/5. Đây là sự kiện lớn nhất ngành game Việt Nam, thu hút hơn 100 gian hàng, 40.000 lượt tham dự với hàng trăm nghìn phần quà được trao tặng.

Với vai trò đơn vị đồng hành, Travellet góp mặt với khu trải nghiệm thiết kế bắt mắt, chia thành nhiều khu vực tương tác như góc check-in, quầy minigame và không gian đổi quà. Người tham dự có thể tham gia các trò chơi tương tác như vòng quay may mắn, thử thách vận may... để nhận những phần quà như gối đi xe, gối ôm in hình nhân vật game, móc khóa, sticker bộ nhận diện thương hiệu...

Gian hàng có thiết kế gần gũi, giúp thương hiệu kết nối trực tiếp với nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và khám phá.

Nằm giữa khu triển lãm đông đúc của Vietnam GameVerse 2025, gian hàng của Travellet có không gian mở rộng thoáng, thiết kế trẻ trung, dễ nhận diện. Ảnh: Thanh Tùng

Theo đại diện Travellet, việc góp mặt tại Vietnam Gameverse 2025 là cơ hội tốt để doanh nghiệp mở rộng độ nhận diện thương hiệu. "Chúng tôi muốn tạo ra không gian để giao tiếp với khách hàng mục tiêu, lắng nghe trải nghiệm thực tế của họ. Từ đó, có thêm dữ liệu để cải tiến sản phẩm và dịch vụ theo đúng kỳ vọng của thị trường", vị này cho biết.

Doanh nghiệp cũng đánh giá cao tinh thần tổ chức của sự kiện năm nay khi dù phải chuyển lịch từ cuối tuần sang đầu tuần, nhưng lượng khách đến tham quan vẫn rất đông. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn đối với lĩnh vực game và các hoạt động phụ trợ liên quan.

Khách tham gia minigame quay trúng thưởng tại gian hàng. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Travellet, sự kiện giúp khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng đổi mới sáng tạo, đóng góp vào hệ sinh thái giải trí số đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Thông qua đó, hãng mong muốn từng bước xây dựng hình ảnh thân thiện, hiện đại và gắn liền với nhu cầu thực tế của người dùng.

"Vietnam Gameverse không chỉ là sân chơi cho cộng đồng game thủ mà còn trở thành điểm đến chiến lược của các doanh nghiệp muốn tiếp cận giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Z - những người dẫn dắt xu hướng tiêu dùng công nghệ mới", đại diện nhãn nói.

Vietnam GameVerse, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Báo VnExpress, Công ty FPT Online và Liên minh Game Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2023.

Thái Anh