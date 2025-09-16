Đóng giả vợ của người hiến tạng để nhận tiền mua bán thận

Nghệ AnNgô Thị Oanh, 25 tuổi, tham gia đường dây mua bán thận, giả làm vợ của người hiến tạng để ký vào hồ sơ nhận tiền.

Ngày 16/9, Công an xã Hải Châu cho biết đã vận động thành công Oanh, trú xóm Đông Mỹ, đang trốn truy nã ở Campuchia về nước đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) đã bàn giao Oanh cho Cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng) để làm rõ về tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

Nghi can Oanh (góc trái), làm việc với cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp

Oanh khai bị một số người trong đường dây mua bán thận lôi kéo, yêu cầu đóng giả vợ của người hiến tạng ký vào hồ sơ hiến tạng để nhận tiền.

Khi đường dây bị Cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng) triệt phá, những người cầm đầu sa lưới, Oanh trốn sang Campuchia, bị truy nã.

Đầu tháng 9, Công an xã Hải Châu phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) tới vận động gia đình khuyên Oanh đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Nhà chức trách chưa công bố số tiền Oanh được hưởng sau mỗi phi vụ mua bán nội tạng.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng