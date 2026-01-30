Đóng giả đặc vụ FBI vì muốn cứu sát thủ Luigi Mangione

MỹNgười đàn ông tự nhận là đặc vụ FBI mang theo lệnh trả tự do cho nghi phạm giết người Luigi Mangione đang bị giam trong nhà tù ở New York.

Mark Anderson, 36 tuổi, đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York, tối 28/1 và tuyên bố mình là đặc vụ FBI. Anh ta cho hay mang theo lệnh trả tự do của tòa án cho Luigi Mangione, nghi phạm trong vụ án sát hại CEO công ty bảo hiểm UnitedHealthcare.

Khi giới chức nhà tù yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh, Anderson đưa bằng lái xe cấp tại bang Minnesota và nói rằng anh ta mang theo vũ khí trong túi. Anderson sau đó ném một số giấy tờ vào quản giáo nhà tù. Những giấy tờ này có nội dung khiếu nại Bộ Tư pháp.

Luigi Mangione bị áp giải đến tòa án ở Manhattan, New York, ngày 16/9/2025. Ảnh: AP

Khi khám xét balô của Anderson, họ phát hiện một chiếc dĩa nướng thịt và một lưỡi thép tròn. Anh ta bị bắt với cáo buộc giả danh đặc vụ FBI, dự kiến ra tòa vào chiều 29/1.

Anderson tới New York tìm việc nhưng không thành công và đang làm cho một tiệm bánh pizza trước khi bị bắt. Hiện chưa rõ nghi phạm có quan hệ thế nào với Mangione, người bị giam tại nhà tù liên bang từ khi bị bắt vào tháng 12/2024 vì sát hại Brian Thompson.

Thompson là giám đốc điều hành mảng bảo hiểm của tập đoàn UnitedHealth Group, hãng bảo hiểm y tế lớn nhất Mỹ. Ông đến New York dự họp và bị bắn ba phát trên phố Manhattan lúc 6h45 ngày 4/12/2024.

Sau 5 ngày truy lùng, cảnh sát bắt Mangione tại một cửa hàng đồ ăn nhanh ở Altoona, bang Pennsylvania, cách hiện trường khoảng 480 km. Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm mang theo những ghi chép chỉ trích các công ty bảo hiểm trục lợi hệ thống y tế Mỹ, cáo buộc họ "biến chất và tham lam".

Mangione bị truy tố tội giết người nhưng không nhận tội. Hiện vụ án chưa có bồi thẩm đoàn và chưa xác định được ngày xét xử.

Hồng Hạnh (Theo CNN)