Đồng đội nhớ về ba cảnh sát phòng cháy hy sinh

Trong chương trình Vinh quang Việt Nam sáng 10/9 ở Hà Nội, thượng tá Trương Tuấn Vinh, đại diện Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Cầu Giấy, chia sẻ hôm nay tròn một tháng 10 ngày ba đồng đội mãi mãi ra đi. "Nhưng mỗi khi chữa cháy, cứu hộ, hay nhìn vào góc làm việc của họ, chúng tôi vẫn có cảm giác anh em đang ở đó", anh Vinh nói.

Thượng tá Vinh chia sẻ thêm, khi đã chọn công việc này, cán bộ, chiến sĩ đều xác định tâm lý vững vàng, luôn cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ để giảm thiệt hại về con người và tài sản.

Ba đồng đội của anh Vinh gồm thượng tá Đặng Anh Quân (đội trưởng), thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc nằm trong số 13 cá nhân, tập thể được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam. Họ đã cống hiến cho xã hội, nỗ lực truyền cảm hứng sống, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trước đó hôm 1/8, khi cứu nạn trong đám cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, sau khi hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, các anh quay lên tầng trên với hy vọng tìm kiếm thêm nạn nhân khác còn mắc kẹt. Khi lên tới tầng bốn, vật liệu làm trần giả sập xuống cầu thang bộ khiến cả ba cảnh sát hy sinh.

Đại diện các cá nhân nhận vinh danh, vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Đội tuyển Điền kinh quốc gia, chia sẻ ngoài những thành tích đạt được trên đường đua, cô gặp nhiều khó khăn khi mắc bệnh viêm cầu thận cuối năm 2014. Nhưng đam mê, bản lĩnh người Việt, mong muốn cống hiến và nỗ lực rèn luyện là bốn thứ luôn thôi thúc cô vượt qua trở ngại để trở về với đường đua.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, nhấn mạnh những cá nhân, tập thể được vinh danh hôm nay công tác ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau nhưng đều chung nhiệt huyết, góp phần quan trọng động viên, cổ vũ ý chí, quyết tâm thắng dịch, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh. Ông hy vọng họ sẽ luôn là nhân tố đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước.

Danh sách 13 cá nhân, tập thể nhận vinh danh:

- Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP HCM.

- Sinh viên Nguyễn Đức Thuận, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

- VĐV Nguyễn Thị Oanh, Đội tuyển Điền kinh quốc gia.

- Ông Vũ Gia Luyện, CEO Công ty cổ phần giải pháp công nghệ quốc tế ITS.

- Bà Thạch Thị Chal Thy, Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm.

- Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội).

- Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đảng bộ chính quyền, nhân dân xã Yên Hòa (Yên Mô, Ninh Bình).

- Trung tâm Xây dựng Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an).

- Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco.

- Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel.

- Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam.