Đồng đội của Ronaldo tiết lộ nhiều ngoại binh bất mãn tại Saudi

Arab SaudiTheo trung vệ Al Nassr Aymeric Laporte, nhiều ngôi sao từ châu Âu chậm thích nghi và không hài lòng với cuộc sống sau khi đến thi đấu tại Saudi Pro League.

"Sang Saudi là thay đổi lớn so với châu Âu, nhưng sau tất cả, vấn đề chỉ nằm ở khả năng thích nghi", Laporte nói với báo Tây Ban Nha AS ngày 20/1. "Mọi thứ không hề dễ dàng, nhiều cầu thủ không hài lòng. Nhưng chúng tôi đang xem xét, đàm phán nhằm cải thiện vì đây cũng là điều mới mẻ với giải Saudi khi có những cầu thủ châu Âu với sự nghiệp lâu dài. Có lẽ họ không quen với điều này và phải thích nghi với sự nghiêm túc hơn một chút".

Laporte trên sân tập cùng Al Nassr ngày 16/1. Ảnh: Al Nassr FC

Laporte thuộc nhóm những cầu thủ chia tay bóng đá châu Âu để tới Arab Saudi với mức đãi ngộ hấp dẫn. Trung vệ Tây Ban Nha gia nhập Al Nassr với lương mùa 27 triệu USD, gấp ba so với thu nhập tại Man City. Nhưng anh cho rằng các CLB châu Âu chăm sóc cầu thủ tốt hơn so với những trải nghiệm tại Saudi Pro League.

Chưa đầy sáu tháng sau khi ký hợp đồng ba năm, Jordan Henderson đã rời Al Ettifaq và gia nhập Ajax. Tiền vệ người Anh được cho không thể ổn định cuộc sống tại đất nước Trung Đông khi phải cùng vợ và ba người con phải thuê nhà ở Dammam - thành phố ở quốc gia láng giềng Bahrain cách sân nhà của Al Ettifaq khoảng 55 phút lái xe trên cao tốc.

Tại đây, bất chấp Henderson bị cách trở trong việc đi lại, thi đấu, gia đình anh được sống thoải mái hơn vì Bahrain có văn hóa cởi mở hơn. Vợ Rebecca của cựu cầu thủ Liverpool có thể thoải mái trong các bộ trang phục ở tay, chân đi ra ngoài, dạo chơi hay mua sắm ở siêu thị - điều họ không thể làm ở Arab Saudi.

Laporte không xem thương vụ Henderson sớm chia tay Al Ettifaq là khởi đầu cho việc các ngôi sao tháo chạy khỏi Arab Saudi. Nhưng trung vệ Al Nassr không loại trừ khả năng đó trong tương lai nếu các vấn đề không được cải thiện.

"Thành thật mà nói, nhiều cầu thủ đến đây không chỉ vì bóng đá", Laporte thừa nhận bị hấp dẫn bởi mức đãi ngộ khổng lồ tại Saudi Pro League. "Nhiều người hài lòng với thu nhập, nhưng tôi cũng đang tìm kiếm thứ gì đó hơn thế, không chỉ là tiền nong hay các chế độ đãi ngộ. Về mặt chất lượng cuộc sống, tôi mong đợi điều gì đó khác biệt vì cuối cùng ở đây bạn phải dành ba giờ mỗi ngày trên ô tô. Tôi cảm thấy thật lãng phí thời gian trên ô tô tại Riyadh".

Laporte không phải ngôi sao đầu tiên bày tỏ sự bất bình về cuộc sống bên ngoài bóng đá tại Arab Saudi. Một cầu thủ người Anh giấu tên nói với Sportmail rằng bạn gái của anh bị phụ nữ địa phương chỉ trích vì mặc quần ngắn trong trung tâm thương mại khi mua sắm tại Arab Saudi. Vì thế, cô quyết định không chuyển đến đất nước Trung Đông này với bạn trai.

Nhiều cầu thủ cũng không hài lòng với điều kiện thi đấu, khi các trận đấu thường diễn ra dưới nhiệt độ 30 độ với những khán đài trống vắng. Lượng khán giả trung bình đến xem các trận đấu của Al Ettifaq - CLB do huyền thoại bóng đá Anh Steven Gerrard dẫn dắt - mùa này là 7,800 người - thấp hơn so với phần lớn các CLB tại League One - giải hạng ba của Anh, sau Championship và Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ Al Ettifaq phải dùng ô che nắng để giảm bớt cái nóng khi tập gym ngày 21/1. Ảnh: Al Ettifaq

Người hâm mộ trực tiếp đến sân cũng không thực sự hào hứng với màn trình diễn của các ngôi sao, trong đó Karim Benzema của Al Ittihad là một trong những người gây thất vọng nhất. Tiền đạo Pháp đã bỏ tập, nhưng phải chấp nhận giảm sâu mức lương nếu muốn trở lại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Anh hiện lĩnh lương khoảng 200 triệu USD mỗi năm, bằng mức Cristiano Ronaldo nhận ở Al Nassr và là số tiền mà các CLB châu Âu không thể trang trải.

Trong khi đó, Sadio Mane - đồng đội của Laporte tại Al Nassr - nhấn mạnh Saudi Pro League là giải đấu chất lượng và được người hâm mộ trên toàn thế giới theo dõi. "Với tôi, miễn là tôi cố gắng hết sức và tận hưởng từng phút giây, điều đó quan trọng hơn", tiền đạo Senegal nói.

Tương tự, Cristiano Ronaldo cho rằng Saudi Pro League chất lượng và cạnh tranh hơn Ligue 1 - giải đấu mà Lionel Messi từng thi đấu. Ngôi sao Bồ Đào Nha còn cho rằng giải Saudi có tiềm năng phát triển và lọt top 3 giải VĐQG hàng đầu thế giới trong tương lai gần.

Hồng Duy