Đồng đội cũ giàu gấp bảy lần Ronaldo

AnhThành công trong kinh doanh giúp Louis Saha có gia sản giá trị gấp bảy lần đồng đội cũ ở Man Utd, Cristiano Ronaldo.

Sau khi giải nghệ năm 2013, Saha thành lập công ty AxisStars - cộng đồng dành cho cựu VĐV chuyên nghiệp, nghệ sĩ giải trí, giới tinh hoa và đối tác. Doanh nghiệp này thúc đẩy các cựu VĐV chia sẻ kinh nghiệm khi còn thi đấu. Khoảng 550 cựu VĐV đã tham gia.

"Hàng ngày, tôi vẫn nhận được nhiều đề nghị tư vấn", Saha cho hay. "Ví dụ, người đại diện nói rằng có một cầu thủ người Pháp tài năng muốn đến Anh và nhờ tôi tư vấn về cách tạo ra một chương trình huấn luyện phù hợp. Sau đó, tôi giới thiệu cậu ấy với những người mà tôi từng làm việc cùng. Kiểu cầu thủ này có thể gia nhập AxisStars, vì họ có thể tìm được HLV cá nhân trong khu vực mình sống. Đây là một quá trình khó khăn nhưng rất hữu ích. Nếu có thể giúp được 100.000 người, thì đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm".

Theo Daily Mail, nhờ AxisStars phát triển mạnh mẽ, Saha đã tăng giá trị tài sản lên 5,6 tỷ USD, gấp 7 lần con số 780 triệu của đồng đội cũ Cristiano Ronaldo. Saha và Ronaldo từng thi đấu cùng nhau tại Man Utd từ năm 2004 đến 2008, giành Champions League, Cup Liên đoàn và hai Ngoại hạng Anh.

Saha (trái) Rooney và Ronaldo mừng Cup Liên đoàn mùa 2005-2006. Ảnh: Man Utd

Tài sản của cựu tiền đạo người Pháp thậm chí hơn gấp đôi so với kinh phí 2,6 tỷ USD mà Man Utd đang dự trù để xây sân mới New Trafford. Theo đồng sở hữu CLB Jim Ratcliffe, New Trafford sẽ trở thành một điểm thu hút khách du lịch mang tính biểu tượng như Tháp Eiffel.

Saha không phải là cầu thủ đầu tiên trở thành tỷ phú sau khi giải nghệ. Một cầu thủ Pháp khác, Mathieu Flamini là đồng sáng lập GF Biochemicals, công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất hàng loạt axit levulinic và hiện có giá trị hơn 27 tỷ USD. Tham vọng của cựu sao Arsenal là tìm ra các giải pháp thay thế bền vững cho các sản phẩm gốc dầu. Axit levulinic có thể được sử dụng trong nhựa, dung môi, nhiên liệu và ngành công nghiệp dược phẩm, được Bộ Năng lượng Mỹ xác định là một trong 12 sản phẩm có thể giúp mở khóa một thế giới "xanh hơn".

Flamini cũng tham gia sáng lập Biocirce, chương trình thạc sĩ đầu tiên của châu Âu dành riêng cho việc thúc đẩy giáo dục kinh tế sinh học, và Bio Journal, tạp chí điện tử đầu tiên trên thế giới dành riêng cho thế giới sinh học và bền vững sinh thái.

Flamini từng chơi cho Marseille, Arsenal, Milan và Crystal Palace, trước khi giải nghệ ở Getafe năm 2019. Cựu tiền vệ Pháp giành được ba Cup FA, một Serie A và vào chung kết Champions League 2006.

Thanh Quý (theo Daily Mail)