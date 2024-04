Đồng đội cũ của Cavendish lần thứ hai nhất chặng giải xe đạp xuyên Việt

Nghệ AnNgoại binh đội Vĩnh Long Martin Laas tung nước rút ngoạn mục để về nhất chặng 8 giải đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM - HTV Cup 2024.

Laas (áo trắng) mừng sau khi về nhất chặng tám HTV Cup 2024 tại Vinh, Nghệ An trưa nay 11/4. Ảnh: Đông Huyền

Chặng sáng nay từ Sầm Sơn (Thanh Hóa) đi Vinh (Nghệ An) dài 146 km chứng kiến nhiều cuộc lật đổ bất thành.

Do đang cố gắng giữ Áo Vàng cho Timofei, các tay đua TP HCM Vinama chủ động tấn công tách khỏi sự đeo bám của Rikunov (Lộc Trời An Giang). Vì thế, tám tay đua mạnh gồm Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Tấn Hoài (An Giang), Nguyễn Trúc Xinh (Vinama), Loic (Đồng Tháp), Nguyễn Tuấn Vũ (Vinama), Nguyễn Hoàng Sang (Đồng Nai), Lê Thanh Hiếu (Vĩnh Long), Trần Vương Lộc (Quân đội) tách tốp thành công, có lúc bỏ xa nhóm kế sau hơn 3 phút.

Tuy nhiên, nhóm đầu chỉ giật được điểm thưởng sprint dọc đường trước khi bị nhóm sau bắt kịp. Đoàn đua sau đó hình thành một nhóm đông về đích. Các tay đua Vĩnh Long chủ động làm đầu kéo đưa cua-rơ chủ lực Martin Lass về cạnh tranh nước rút. Ngoại binh người Estonia không phụ công các đồng đội với màn nước rút xé gió, đánh bại Rikunov để cán đích đầu tiên khi đồng hồ điểm 3 giờ 35 phút 3 giây, với tốc độ trung bình 40,735 km/h. Người về nhì là Nguyễn Văn Bình (New Group), còn Rikunov về ba.

Martin Laas nước rút thắng Rikunov ở chặng 8 HTV Cup 2024 Martin Laas nước rút thắng Rikunov ở chặng 8 HTV Cup 2024. Video: HTV

Đây là lần thứ hai Lass thắng chặng sau lần đầu ở chặng bốn về Hà Nội. Laas, 31 tuổi, từng khoác áo đội Boga Hansgrohe, là đồng đội của cua-rơ lĩnh lương cao nhất làng xe đạp thế giới Peter Sagan, giai đoạn 2020 - 2022. Từ 2023, anh sang Astana Qazaqstan - đội đang sở hữu tay đua nước rút huyền thoại đang giữ kỷ lục thắng nhiều chặng Tour de France nhất Mark Cavendish. Laas là người làm mồi cho Cavendish trong các pha nước rút ở những giải ngoài hệ thống ba giải lớn nhất thế giới Grand Tours (gồm Tour de France, Giro d'Italia và Vuelta à Espana).

Cơ duyên đưa Lass đến Việt Nam là khi HLV Huy Hùng của Vĩnh Long lên mạng, thông qua các kênh xã hội để kết nối tìm cua-rơ. "Ban đầu tôi tìm được một tay đua người New Zealand rất mạnh, nhưng sau đó, cậu ấy từ chối vì đua ở Việt Nam dài ngày trong khi cậu ấy phải chuẩn bị cho Olympic. Vì thế, tôi được giới thiệu rồi mời được Lass", ông Hùng kể với VnExpress.

Lass có sở trường nước rút, và đang bắt đầu chứng tỏ sức mạnh này khi dần quen với cảm giác đua ở HTV Cup. "Chúng tôi không mạnh về leo đèo, nên phải cạnh tranh nước rút với đối thủ mạnh nhất - Rikunov. Tôi vui vì các đồng đội đã hỗ trợ. Cuộc đua còn rất dài và sẽ còn nhiều sự hấp dẫn phía trước. Tôi cũng hy vọng các VĐV trẻ Việt Nam học hỏi được nhiều điều bổ ích từ những ngoại binh nhiều kinh nghiệm", tay đua người Estonia nói.

Sau chặng tám hôm nay, các danh hiệu không đổi khi Timofei vẫn giữ Áo Vàng, Rikunov mặc Áo Xanh, Áo Cam vẫn của Nguyễn Tấn Hoài (An Giang) còn Áo Trắng đang thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Đội TP HCM Vinama vẫn nhất đồng đội, kế sau lần lượt là An Giang rồi Đồng Nai.

Ngày mai 12/4, các cua-rơ sẽ thi đấu chặng chín từ Vinh leo đèo Ngang vào Quảng Bình dài 197,4 km.

Đức Đồng