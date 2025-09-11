Động đất ở Quảng Ngãi gây rung lắc, đồ vật rơi xuống đất

Động đất 4,5 độ xảy ra ở xã Măng Bút (huyện Kon Plông, Kon Tum cũ), người dân tỉnh thành lân cận cảm nhận sự rung lắc, đồ đạc rơi xuống đất, sáng 11/9.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, lúc 1h36, động đất độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, độ rủi ro thiên tai cấp 1 (rất yếu, thường máy mới cảm nhận được) trong 12 cấp độ.

Vị trí tâm chấn tại xã Măng Bút. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Chị Ánh Nguyệt, bán tạp hóa ở xã Măng Bút, cảm nhận rõ sự rung chấn. Mọi người trong nhà lúc đó đang ngủ say, bất ngờ nghe tiếng động mạnh, giường rung lắc mạnh 3-5 giây, các vật dụng cũng như hàng hóa bị rơi xuống đất. Dù sống ở khu vực thường xuyên động đất, nhưng chị cảm nhận lần này rung chấn mạnh hơn nhiều những lần trước, khiến chị lo lắng.

Ông Phạm Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã Măng Bút, cho biết sự cố kéo dài vài giây, không gây thiệt hại ở địa bàn.

Cách xã Măng Bút khoảng 150 km, anh Lê Hữu Nam, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết khi cả nhà đang ngủ, bỗng nghe tiếng rung lắc nhẹ, tiếng "lạch cạch" trên mái nhà. "Ban đầu tôi nghĩ chuột chạy trên mái, dậy bật điện thấy đồ đạc trong nhà lắc nhẹ, nên nghĩ ngay đến động đất", anh Nam kể.

Từ năm 2021 đến nay, Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận hơn 1.086 trận động đất có độ lớn từ 3,0-5,0 độ ở khu vực (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cũ), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5,0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.

Theo chuyên gia, động đất tại Kon Plông là động đất kích thích, xảy ra ở gần khu vực hồ chứa thủy điện Thượng Kon Tum. Khi nhà máy hoạt động làm tăng ứng xuất gây sức ép xuống lòng đất, dẫn tới dịch trượt làm phát sinh động đất.

