Động đất ở Phú Thọ, Hà Nội rung lắc nhẹ

Phú ThọTrận động đất mạnh 3,6 độ xảy ra ở xã Cao Dương (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), một số nơi ở Hà Nội cảm nhận rung lắc.

*Tiếp tục cập nhật

Viện Các khoa học Trái đất ghi nhận động đất xảy ra lúc 17h46 hôm nay, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Vị trí tâm chấn tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ (xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km.

Nhà cách tâm chấn chừng 10 km, chị Nguyễn Thị Vân, trú xã Phúc Lai, TP Hà Nội, cho biết đang ngồi ở tầng một song vẫn cảm nhận mặt đất rung chuyển khoảng 5 giây. Đồ đạc, mái tôn rung lắc tạo thành tiếng động.

Theo một số chuyên gia, động đất xảy ra trên đứt gãy sông Hồng, kéo hơn 1.000 km từ Vân Nam (Trung Quốc) đến tỉnh Vĩnh Phúc. Do đứt gãy đang trong thời kỳ ngủ yên nên chỉ phát sinh những trận động đất trung bình hoặc nhỏ. Hồi tháng 3/2024, huyện Mỹ Đức cũ từng xảy ra động đất mạnh 4 độ.

Gia Chính