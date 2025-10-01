Động đất ở Philippines, 26 người chết

Trận động đất 6,9 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, miền trung Philippines đêm 30/9 khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết động đất xảy ra ngoài khơi Cebu lúc gần 22h ngày 30/9 với tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km và kéo theo nhiều dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất là 6 độ. Người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà trong đêm.

Ít nhất 26 người thiệt mạng, chủ yếu do nhà sập, và 147 người bị thương.

Động đất ở Philippines, ít nhất 20 người chết Phút động đất xảy ra đêm 30/9 tại thành phố Cebu, miền trung Philippines khiến người dân hoảng loạn. Video: Pilipinas Today

Ông Raymond Frasco thuộc Văn phòng Ứng phó và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai thành phố San Remigio, tỉnh Cebu cho biết ba trong số những người tử vong là thành viên Lực lượng Cảnh sát biển Philippines và một người thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy. Họ bị các khối bê tông đè lên bên trong nhà thi đấu, nơi đang diễn ra giải bóng rổ giữa hai cơ quan.

Giới chức cho rằng nhiều người dân còn mắc kẹt dưới những căn nhà bị sập, song hiện chưa rõ con số. 4 tòa nhà bị sập, ba tòa nhà chính quyền bị hư hại, 6 cây cầu và một con đường hiện không thể tiếp cận. Khu vực xảy ra động đất cũng bị mất điện diện rộng.

Động đất ở Philippines, ít nhất 20 người chết Nhà thờ rung lắc trong động đất. Video: Weather Monitor

Tỉnh trưởng Cebu Pamela Baricuatro cho biết nhiều nhà cửa và một bệnh viện bị hư hại. Các đội y tế khẩn cấp đang được triển khai để điều trị cho người bị mắc kẹt và bị thương.

"Chúng tôi cảm thấy rung lắc rất mạnh khi đang ở đồn. Tủ đồ bị dịch chuyển từ trái sang phải và mọi người cảm thấy hơi chóng mặt", lính cứu hỏa Joey Leeguid cho hay.

Đại tá Enrico Figueroa, cảnh sát trưởng thành phố Cebu, cho biết một số máy biến áp gắn trên cột điện đã phát nổ trong động đất.

Khung cảnh hỗn loạn ở Cebu sau động đất. Ảnh: AFP

Cơ quan địa chấn Philippines cảnh báo về dư chấn và thiệt hại từ động đất. Cơ quan này cũng cho biết "dự kiến xuất hiện dòng chảy mạnh và mực nước biển thay đổi nhanh chóng".

"Người dân được khuyến cáo nên cảnh giác với những con sóng bất thường", cơ quan này cho hay.

Vị trí xảy ra động đất. Đồ họa: USGS

Philippines nằm trong "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động núi lửa và động đất. Nước này hứng chịu hai trận động đất lớn hồi tháng 1, không xảy ra thương vong. Năm 2023, trận động đất ngoài khơi mạnh 6,7 độ đã khiến 8 người thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo AFP, Inquirer, CNA)