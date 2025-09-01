Động đất ở Afghanistan, hơn 800 người thiệt mạng

Trận động đất xảy ra đêm 31/8 tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan, khiến hơn 800 người chết và 2.700 người bị thương.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 6 độ xảy ra lúc 11h47 tối 31/8 (2h17 sáng 1/9 giờ Hà Nội). Tâm chấn nằm ở vị trí cách Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, 27 km về phía đông bắc, ở độ sâu 8 km.

Khoảng 20 phút sau, dư chấn mạnh 4,5 độ xuất hiện tại khu vực, sau đó là một dư chấn mạnh 5,2 độ. Cả hai đều ở độ sâu 10 km. Các khu vực bị ảnh hưởng nằm trong những khu vực hẻo lánh, hạn chế liên lạc.

Phát ngôn viên của chính quyền Taliban cho biết khoảng 800 người đã thiệt mạng và 2.500 người bị thương chỉ riêng tại tỉnh Kunar. Ở tỉnh Nangarhar lân cận, 12 người thiệt mạng và 255 người bị thương.

Cảnh đổ nát ở miền đông Afghanistan sau động đất Cảnh đổ nát ở miền đông Afghanistan sau động đất. Video: X/News.Az

Các quận Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi và Chapa Dara thuộc tỉnh Kunar chịu thiệt hại lớn. Các tuyến đường dẫn tới Dewa Gul ở quận Sawki và Mazar Dara ở quận Nur Gul đã bị tắc do sạt lở đất, gây khó khăn cho các đội cứu hộ.

Vì trận động đất xảy ra tại khu vực miền núi hẻo lánh, "sẽ mất thời gian để có được thông tin chính xác liên quan tới thiệt hại về người và hư hỏng cơ sở hạ tầng", Sharafat Zaman, người phát ngôn Bộ Y tế Công cộng Afghanistan, cho hay.

"Kunar là một khu vực miền núi nghèo đói. Những ngôi nhà ở đó không chắc chắn, chúng được xây bằng bùn và đá. Vì vậy, chúng sẽ không thể chống chọi trước trận động đất đặc biệt này, nó có tâm chấn nông. Động đất cũng xảy ra vào đêm muộn, khi rất nhiều người đang ở trong nhà", phóng viên Kamal Hyder của Al Jazeera, cho biết. "Các ngôi làng này cách xa nhau, việc tiếp cận cũng rất khó khăn. Những trận động đất như vậy chắc chắn gây ra sạt lở đất".

Người Afghanistan bị thương sau trận động đất ở Jalalabad. Ảnh: AFP

Có thể cảm nhận thấy rung chấn mạnh ở cả thủ đô Kabul, cách tâm chấn hơn 160 km. Tình trạng mất kết nối Internet đã xảy ra ở một số khu vực của Afghanistan. Tại quốc gia láng giềng Pakistan, người dân cũng giật mình tỉnh giấc trong đêm vì rung chấn ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab.

Ahmad Zameer, 41 tuổi, cư dân tại Kabul, cho hay trận động đất rất mạnh và làm rung chuyển khu phố của ông. Mọi người từ các tòa nhà chung cư gần nơi ông sống đã vội vã chạy ra đường vì sợ bị mắc kẹt bên trong.

"Hiện tại, quan chức địa phương và người dân đang nỗ lực hết mình để giải cứu những người bị ảnh hưởng. Các đội hỗ trợ từ thủ đô và những tỉnh lân cận cũng đang trên đường tới. Tất cả nguồn lực sẵn có sẽ được sử dụng để cứu hộ và cứu trợ người dân", người phát ngôn chính quyền Taliban đang quản lý Afghanistan Zabihullah Mujahid đăng trên X.

Những ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất xảy ra vào đêm 31/8 ở miền đông Afghanistan. Ảnh: X/Tahir Khan

Theo giới chuyên gia, khu vực bị ảnh hưởng nằm trong vùng thường xuyên xảy ra các trận động đất lớn. "Đây là một khu vực có hoạt động kiến tạo rất mạnh, nằm tại điểm giao nhau của mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu", Chris Elders, giáo sư danh dự tại Đại học Curtin, Australia, giải thích.

Hồi tháng 10/2023, hơn 2.000 người đã thiệt mạng sau một trận động đất mạnh 6,3 độ ở miền tây Afghanistan. Đây là một trong các trận động đất gây chết chóc nhất tại quốc gia này những năm gần đây.

Vị trí tâm chấn trận động đất ở Afghanistan tối 31/8. Đồ họa: SMH

Vũ Hoàng (Theo Reuters CNN)