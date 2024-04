Động đất làm rung chuyển thành phố New York

MỹĐộng đất 4,7 độ làm rung lắc nhiều tòa nhà ở thành phố New York và các bang lân cận, khu vực hiếm khi có hoạt động địa chất mạnh.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết động đất xảy ra lúc 10h20 ngày 5/4 (21h20 giờ Hà Nội) với tâm chấn nằm ở độ sâu gần 5 km, phía bắc khu vực Whitehouse Station thuộc bang New Jersey.

Vị trí tâm chấn của trận động đất ở New Jersey, Mỹ, sáng 5/4. Đồ họa: USGS

Chấn động có thể cảm nhận rõ tại thành phố New York và bang New Jersey, cùng khu vực phía bắc bang Pennsylvania và tây bang Connecticut. Nhiều công trình bị rung lắc và khiến cư dân địa phương bất ngờ, do đây là khu vực hiếm khi ghi nhận các hoạt động địa chất đáng kể.

Chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại trong động đất.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo các chuyến bay từ thành phố New York có thể bị chậm trễ ít nhất 30-45 phút. Dữ liệu theo dõi hàng không dân dụng cũng cho thấy một số chuyến bay đến thành phố New York đã chuyển hướng.

Thống đốc New York Kathy Hochul và Thống đốc New Jersey Phil Murphy cho biết đang triển khai phản ứng khẩn cấp. Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về sự việc.

"Mọi thứ rung lắc dữ dội trong khoảng 30 giây, giống như ngồi trong lòng một chiếc trống", Charita Walcott, cư dân 38 tuổi tại khu Bronx của thành phố New York, cho hay.

Thông tin về động đất trên màn hình ở Sàn giao dịch chứng khoán New York sáng 5/4. Ảnh: Reuters

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải đình chỉ cuộc họp về tình hình tại Dải Gaza do động đất.

Sự việc khiến một số cư dân tại New York nhớ lại trận động đất mạnh 5,8 độ ở bang Virginia hồi năm 2011, khiến nhiều tòa nhà trong thành phố phải phát lệnh sơ tán. Chấn động có thể cảm nhận được ở hơn 10 bang, gây thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu USD.

Vũ Anh (Theo Reuters, AFP)