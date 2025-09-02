Động đất khiến hơn 1.000 người chết, Taliban kêu gọi quốc tế hỗ trợ

Trận động đất mạnh 6 độ ở Afghanistan gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng, buộc Taliban phải kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 2/9 kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp sau khi ghi nhận số người chết và thiệt hại khổng lồ do trận động đất mạnh 6 độ gần biên giới Pakistan.

Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan Yousaf Hammad cho biết số người chết đã tăng lên 900, với hơn 3.000 người bị thương. Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Afghanistan công bố số liệu cao hơn, gồm 1.124 người chết và hơn 3.200 người bị thương.

"Chúng tôi cần hỗ trợ quốc tế. Đã có rất nhiều người mất mạng, gia đình mất nhà cửa", Bộ trưởng Y tế Afghanistan Sharafat Zaman cho biết.

Đây là lần hiếm hoi chính quyền Taliban ở Afghanistan kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế kể từ khi lên nắm quyền ở nước này. Hiện mới chỉ có một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc là Nga chính thức công nhận Taliban là chính quyền hợp pháp ở Afghanistan.

Người dân tỉnh Kunar ngày 2/9 đưa thi thể một trẻ em thiệt mạng trong trận động đất ngày 31/8 về điểm tập kết. Ảnh: AP

Chính phủ Anh ngày 2/9 tuyên bố sẽ viện trợ 1,3 triệu USD cho Afghanistan, thông qua Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo đã triển khai viện trợ "đáp ứng nhu cầu của Afghanistan và phù hợp với khả năng của Trung Quốc", trong khi Ấn Độ cho biết đã chuyển 1.000 lều bạt đến Kabul và 15 tấn lương thực đến Kunar.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 6 độ xảy ra gần nửa đêm 31/8, tâm chấn ở độ sâu 8 km, cách Jalalabad khoảng 27 km, gần biên giới Pakistan. Động đất có tâm chấn nông như vậy thường gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trực thăng quân sự Afghanistan đưa hàng viện trợ đến tỉnh Kunar và chuyển người bị thương về các bệnh viện ở đồng bằng ngày 2/9. Ảnh: AP

Kunar, tỉnh giáp biên giới, chịu thiệt hại nặng nhất với ba ngôi làng bị san phẳng. Nhiều tỉnh khác như Nangarhar, Laghman, Nuristan và Panjshir cũng bị ảnh hưởng. USGS ghi nhận ít nhất năm đợt dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất vào khoảng 5,2 độ. Trận động đất cũng làm rung chuyển nhiều thành phố ở Pakistan.

Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn vì địa hình hiểm trở, đường sá hư hại và mưa lớn gây nguy cơ lở đất. Afghanistan còn đang chịu nhiều hệ lụy từ loạt lệnh cắt viện trợ quốc tế, sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền năm 2021.

Làng Ghazi Abad ở Kunar tan hoang khi toàn bộ nhà cửa sụp đổ, nhiều người dân mắc kẹt dưới đống đổ nát. "Không còn một căn nhà nào đứng vững", Abdullah, một cư dân địa phương, chia sẻ.

Ông cho biết nhiều làng lân cận cũng bị xóa sổ hoàn toàn. "Thiệt hại quá lớn, người dân không có thức ăn và nước sạch. Chúng tôi phải tự tìm kiếm thi thể và người sống sót cả ngày lẫn đêm", ông nói.

Vị trí tâm chấn trận động đất ở Afghanistan tối 31/8. Đồ họa: SMH

Ở Kunar, nhiều thi thể trẻ em được quấn vải trắng, chôn cất vội vàng. Trực thăng quân đội vận chuyển hàng trăm người bị thương đến bệnh viện trong hai ngày qua. Bộ Quốc phòng Taliban đã triển khai lực lượng cứu hộ trên khắp khu vực, với 40 chuyến bay đưa 420 người thương vong ra khỏi vùng thảm họa.

Các chuyên gia quốc tế cảnh báo hệ thống cứu trợ của Afghanistan gần như tê liệt và kêu gọi các nước giải phóng nguồn tiền viện trợ nhân đạo đang bị phong tỏa để hỗ trợ công tác cứu hộ. "Afghanistan không thể tự ứng phó với thảm họa này", chuyên gia luật quốc tế Osama Malik nhấn mạnh.

Thanh Danh (Theo CNN, Reuters, Guardian)