Động đất hơn 6 độ làm rung chuyển đảo Đài Loan

Trận động đất mạnh hơn 6 độ xảy ra ở huyện Đài Đông, đông nam Đài Loan chiều nay, khiến nhiều khu vực trên hòn đảo rung lắc.

Chính quyền Đài Loan cho biết trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra lúc 17h47 (16h47 giờ Hà Nội) hôm nay, với tâm chấn ở độ sâu 11,9 km ở huyện Đài Đông, thuộc vùng ven biển đông nam hòn đảo. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận rung chấn mạnh 6 độ, tâm chấn sâu 10 km.

Động đất hơn 6 độ rung chuyển đảo Đài Loan Hàng hóa tại một siêu thị ở Đài Đông rơi khỏi kệ do động đất ngày 24/12. Video: CNA

Trận động đất khiến nhiều khu vực tại Đài Loan, trong đó có thủ phủ Đài Bắc, rung lắc mạnh. Giới chức hòn đảo đã phát cảnh báo thảm họa với nhiều địa phương, nhắc nhở người dân đề phòng và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn gần nhất.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết họ chưa ghi nhận thông tin nào về thiệt hại.

Vị trí xảy ra động đất (hình sao) ở Đài Loan chiều 24/12. Đồ họa: CWA

Đảo Đài Loan nằm dọc theo "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, đường đứt gãy địa chấn bao quanh đại dương này, nơi xảy ra hầu hết các trận động đất trên thế giới.

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở miền nam Đài Loan năm 2016. Một trận động đất mạnh 7,3 độ cũng khiến 2.000 người trên hòn đảo thiệt mạng vào năm 1999.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)