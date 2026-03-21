Động đất gây rung lắc nhiều nơi ở Quảng Ngãi

Trận động đất 3,6 độ xảy ra tối 21/3 tại khu vực xã Măng Bút (Kon Tum cũ) gây rung lắc diện rộng, nhiều người dân ven biển Quảng Ngãi cảm nhận rõ trong vài giây.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra lúc 18h21, độ sâu khoảng 8 km. Dù cường độ không lớn, rung chấn vẫn lan xa nên người dân ở nhiều khu vực cách tâm chấn hàng chục km có thể cảm nhận.

Ngoài các địa bàn gần tâm chấn như Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà, rung lắc còn được ghi nhận tại các huyện phía đông Quảng Ngãi như: Đức Phổ, Nghĩa Hành, Long Phụng, thậm chí ở khu vực ven biển Mỹ Khê, Dung Quất, cách tâm động đất khoảng 80 km. Nhiều người cho biết cảm nhận rung lắc kéo dài khoảng 3 giây.

Vị trí trận động đất ở xã Măng Bút, Kon Tum cũ. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

"Tôi đang nằm trong nhà thì nghe cửa rung, tưởng xe tải chạy qua, sau đó mới biết là động đất", anh Minh Cường ở Nghĩa Hành nói. Một số người dân gần cảng Dung Quất cũng cho biết ban đầu nhầm rung chấn với xe lu hoặc phương tiện hạng nặng. Đây là điều bất ngờ vì người dân ở đồng bằng và ven biển Quảng Ngãi hiếm khi cảm nhận động đất.

Trước đó cùng ngày, lúc 16h30, khu vực này ghi nhận một trận động đất 2,7 độ; tối 20/3 xảy ra thêm trận 2,6 độ. Các trận động đất đều được đánh giá có rủi ro thiên tai cấp 0, đang được Viện Vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (Kon Tum cũ) ghi nhận hơn 1.000 trận động đất. Theo các chuyên gia, đây là vùng động đất yếu, cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ. Phần lớn các rung chấn được xác định là động đất kích thích, liên quan hoạt động tích nước của các hồ thủy điện, làm gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy trong lòng đất.

